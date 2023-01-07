Çin Dışişleri Sözcüsü: Çin, Dsö ile İşbirliğini Artırmaya Hazır

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Perşembe günü DSÖ üye ülkeleri brifingine uzmanlar gönderdiğini ve Kovid ile daha etkili bir şekilde mücadele etmek için DSÖ ve dünyanın geri kalanıyla işbirliğini artırmaya hazır...

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Perşembe günü DSÖ üye ülkeleri brifingine uzmanlar gönderdiğini ve Kovid ile daha etkili bir şekilde mücadele etmek için DSÖ ve dünyanın geri kalanıyla işbirliğini artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Mao, olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta bu açıklamayı yaptı.

Mao, Çin'in yetkili makamlarının salgınla ilgili bilgileri uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde yasalara uygun olarak paylaştığını ve Kovid başladığından beri DSÖ ile yakın iletişim sürdürdüğünü belirtti.

Mao, Çin'in, DSÖ'nün daveti üzerine Perşembe günü DSÖ üye devletler brifingine uzmanlar gönderdiğini ve burada Çin'in salgınla mücadele önlemlerini, mutasyonların izlenmesini, aşılamayı ve klinik bakımı açıkladıklarını ve diğer üye devletlerle aktif etkileşimde bulunduklarını söyledi.

Mao, "DSÖ'nün, dizileme konusunda Çin tarafından daha fazla veri yüklendiğini ve son haftalarda Çin'in DSÖ ile artan angajmanını gördüğünü söylediğini kaydettik" dedi. Mao, Çin'in Kovid sorunuyla daha etkili bir şekilde mücadele etmek ve insanların hayatlarını ve sağlığını daha iyi korumak için DSÖ ve dünyanın geri kalanıyla işbirliğini artırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.