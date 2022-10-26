Çin Dışişleri Sözcüsü: BM Genel Kurulu'nun 2758 Sayılı Kararına İtiraz Edilmemeli

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, son elli yılı aşkın süredir yaşananların, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararına itiraz edilmemesi gerektiğini ve tek-Çin ilkesinin sarsılmaz olduğunu kanıtladığını söyledi.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, son elli yılı aşkın süredir yaşananların, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararına itiraz edilmemesi gerektiğini ve tek-Çin ilkesinin sarsılmaz olduğunu kanıtladığını söyledi.

Wang, bu açıklamayı, ABD'de bir süredir BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ile ilgili yanlış düşünceler yayan güçlerle ilgili bir soruyu yanıtlarken yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 25 Ekim 1971'de 2758 sayılı Kararı ezici bir çoğunlukla kabul ettiğini söyleyen Wang, kararın yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüm haklarını geri vermekle ve hükümet temsilcilerini Çin'in BM'deki tek meşru temsilcileri olarak tanımakla kalmadığını, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de ve onunla ilgili tüm kuruluşlarda Taiwan makamlarının temsilcilerinin yasa dışı olarak işgal ettikleri yerlerden ihraç edilmelerini de gerektirdiğini belirtti.

Wang, 2758 sayılı Kararın, Taiwan da dahil olmak üzere Çin'in tamamının BM'de ve uluslararası kurumlarda temsil edilmesi sorununu siyasi, yasal ve prosedürel olarak kesin olarak çözdüğünü ve BM'de Çin'i temsil eden yalnızca bir sandalyenin olabileceğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Wang, tek-Çin ilkesinin uluslararası toplumun hakim biçimde mutabık olduğu, uluslararası ilişkilerde yaygın olarak benimsenen temel bir norm haline geldiğini ve böylece herhangi birinin, herhangi bir ülkenin veya herhangi bir gücün "iki Çin" veya "bir Çin, bir Taiwan" yaratabileceği bir alanı tamamen ortadan kaldırdığını, Taiwan bölgesinin BM'ye veya yalnızca egemen ülkelerin katılabileceği diğer uluslararası kuruluşlara katılmak için hiçbir temeli, zemini veya hakkı olmadığını da sözlerine ekledi.

Wang, "Son 51 yılda, tek-Çin ilkesine bağlı kalarak, Çin ile diplomatik ilişki kuran ülke sayısı 60'tan 181'e yükseldi. Bu, tek-Çin ilkesinin ezici bir desteğe sahip olduğunu ve uluslararası toplum tarafından tanındığını tam olarak ortaya koyuyor ve bu dünyada geri döndürülemez bir eğilimi temsil ediyor" dedi.

Wang, son yıllarda ABD'deki bazı güçlerin BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararını kasıtlı olarak çarpıttığını ve kararın Taiwan'ın statüsüne karar vermediğini iddia ederek, Taiwan'ın BM sistemine katılımı için çağrıda bulunduğunu söyledi. Wang, "Bunu yaparken, tek-Çin ilkesini geçiştirmeye, içini boşaltmaya ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara ciddi şekilde zarar veren 'Taiwan bağımsızlığı' ayrılıkçı faaliyetlerine göz yummaya ve desteklemeye çalıştılar" diye konuştu.

Wang, tarihin çarkını geri döndürmeye yönelik bu tür girişimlerin uluslararası toplumun muhalefetinden başka bir şeyle karşılaşmayacağını ve Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararı, iradesi ve kabiliyeti karşısında tamamen başarısız olacağını söyledi.

Wang, yarım yüzyılı aşkın tarihin, BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararına itiraz edilmemesi gerektiğini ve tek-Çin ilkesinin sarsılmaz olduğunu gösterdiğini söyledi. Wang, "Tarihin çarkları Çin'in yeniden birleşmesine ve Çin ulusunun gençleşmesine doğru dönüyor. Ülkemizin tamamen yeniden birleşmesi, şüphesiz gerçekleştirilebilir!" dedi.