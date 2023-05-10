Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD'yi Ortadoğu Ülkelerinin İradesine Saygı Duymaya Çağırdı

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Ortadoğu ülkeleri halklarının isteklerine saygı duyması ve zorlayıcı diplomasiyi durdurması gerektiğini söyledi.

Basında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü geçtiğimiz günlerde, "Suriye, Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmeyi hak etmiyor ve biz Esad rejimi ile ilişkilerimizi normalleştirmeyeceğimize inanmaya devam ediyoruz. Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın da Esad rejimi ile ilişkilerini normalleştirmesini desteklemiyoruz" açıklamasında bulundu. Yine geçtiğimiz günlerde ABD, Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırım rejimini 11 Mayıs'tan itibaren bir yıl daha uzatma kararını açıkladı.

Sözcü Wang, Çarşamba günü düzenlenen olağan basın brifinginde konuya ilişkin gelen bir soruyu yanıtlarken, "Ortadoğu, Ortadoğu halkına aittir ve bölgenin meseleleri hakkındaki kararlar Ortadoğu halkı tarafından bağımsız olarak verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Wang, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün Arap halkının isteklerini karşıladığını ve Arap devletlerinin gücü ve birliğinin yanı sıra, bölgedeki barış ve istikrar için de elverişli olduğunu söyledi.

Wang, ABD'nin Ortadoğu ülkeleri halklarının isteklerine saygı duyması, zorlayıcı diplomasiyi durdurması, Ortadoğu ülkeleri arasındaki diyalog ve uzlaşma sürecini bozmaktan vazgeçmesi ve Ortadoğu'yu bölmek için gerilim üretmeyi bırakması gerektiğini de sözlerine ekledi.