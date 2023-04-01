Çin Dışişleri Sözcüsü: ABD'nin 'Demokrasi Zirvesi' Bölünmeyi ve Çatışmayı Tetikliyor

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada ABD tarafının ev sahipliği yaptığı ikinci sözde "Demokrasi Zirvesi"nin, bencil amaçlarını gerçekleştirmek, ABD tarafından konulan kuralların kapsamını genişletmek ve dünyada bölünme ve...

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada ABD tarafının ev sahipliği yaptığı ikinci sözde "Demokrasi Zirvesi"nin, bencil amaçlarını gerçekleştirmek, ABD tarafından konulan kuralların kapsamını genişletmek ve dünyada bölünme ve çatışmayı körüklemekten ibaret olduğunu söyledi.

Mao, ABD'nin zirveye ev sahipliği yapmakta temel amacının dünyadaki ülkeler arasında ABD kriterlerine göre sınır çizmek ve ülkelerin işlerine ABD çıkarları temelinde müdahale etmek olduğunu söyledi.

Mao, "Zirve, demokrasi adına küçük gruplaşmaları onarmak, 'otokrasiye karşı demokrasi' şeklindeki yanlış anlatıyı yaymak, uluslararası topluma hiyerarşi dayatmak ve dünyada bölünme yaratmak için tasarlandı" dedi ve zirvenin grup siyasetine ve ABD'nin önceliğini koruma stratejisine hizmet etmek için düzenlendiğini belirtti.

Mao, zirvenin, ABD'nin her zaman ne kadar kibirli, hoşgörüsüz, bencil ve otoriter olduğunu, insanlığın ortak değerlerinin bir parçası olan demokrasiyi nasıl çiğnediğini ve ayaklar altına aldığını yansıttığını söyledi.

ABD'nin önerdiği Demokratik Yenileme için Başkanlık Girişimi'nin dünya demokrasilerinin yenilenmesinden çok ABD hegemonyasının yenilenmesiyle ilgili olduğuna dikkat çeken Mao, belirli "davranış kuralları" ve "ilkeleri" bazı ülkelere kabul ettirmek amacıyla ABD'nin baskısıyla düzenlenen zirvenin bencil amaçları gerçekleştirme, ABD ve diğer birkaç ülke tarafından konulan kuralların kapsamını genişletme ve dünyada bölünme ve çatışmayı körüklemekten ibaret olduğunu söyledi.

Mao, "Bu son derece zararlı ve tehlikelidir" diye konuştu.

Mao, küresel meseleler ve güçlükler ortaya çıkmaya devam ederken, bugün dünyanın ihtiyacı olan şeyin demokrasi adına bölünmeyi körüklemek ve üstünlük odaklı tek taraflılığı sürdürmek değil, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek ve BM Şartı'nın ilkeleri ve amaçları temelinde gerçek çok taraflılığı desteklemek olduğuna dikkat çekti.

Mao, bugün dünyanın ihtiyacı olan şeyin demokrasi kisvesi altında başka ülkelerin iç işlerine karışmak değil, gerçek demokrasiyi savunmak, sözde demokrasiyi reddetmek ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi teşvik etmek olduğunu söyledi.

Mao, bugün dünyanın ihtiyacı olan şeyin çatışmayı körükleyen bir "Demokrasi Zirvesi" değil, küresel zorlukları çözmek için gerçek adımlar atmaya odaklanan dayanışma ve işbirliği olduğunu da sözlerine ekledi.