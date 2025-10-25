Çin Dışişleri'nden Tayvan Açıklaması: Tek Çin İlkesi Vurgusu

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için tek Çin ilkesinin savunulması ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" kesinlikle karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bir röportajında tek Çin ilkesiyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kaydeden Guo, "Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümettir. Bu, tek Çin ilkesinin en eksiksiz, en doğru ve tek tanımıdır. Bireysel tanımlamalar için hiçbir gerekçe ve alan yoktur" dedi.

Sözcü, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdidin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçlerin ayrılıkçı faaliyetleri ve bu güçlerin dışarıdan gördüğü destek ve yardımlar olduğunu vurguladı.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarı korumak için tek Çin ilkesine bağlı kalınması ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" kesin şekilde karşı çıkılması gerektiğini kaydeden Guo, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında statükonun değişmemesini talep eden ve 'Taiwan'ın bağımsızlığına' karşı çıkmayanlar, aslında 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlışı ayrılıkçı faaliyetlere yardım ve yataklık ediyorlar. Bu da Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı bozacaktır" diye konuştu.

Sözcü, "Almanya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasını ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerine kesin şekilde karşı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.