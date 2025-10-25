Haberler

Çin Dışişleri'nden Tayvan Açıklaması: Tek Çin İlkesi Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için tek Çin ilkesinin savunulması gerektiğini vurguladı. Guo, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkılması gerektiğini belirterek, Almanya'nın da bu ilkeye bağlı kalmasını beklediklerini ifade etti.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için tek Çin ilkesinin savunulması ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" kesinlikle karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bir röportajında tek Çin ilkesiyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kaydeden Guo, "Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümettir. Bu, tek Çin ilkesinin en eksiksiz, en doğru ve tek tanımıdır. Bireysel tanımlamalar için hiçbir gerekçe ve alan yoktur" dedi.

Sözcü, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdidin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçlerin ayrılıkçı faaliyetleri ve bu güçlerin dışarıdan gördüğü destek ve yardımlar olduğunu vurguladı.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarı korumak için tek Çin ilkesine bağlı kalınması ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" kesin şekilde karşı çıkılması gerektiğini kaydeden Guo, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında statükonun değişmemesini talep eden ve 'Taiwan'ın bağımsızlığına' karşı çıkmayanlar, aslında 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlışı ayrılıkçı faaliyetlere yardım ve yataklık ediyorlar. Bu da Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı bozacaktır" diye konuştu.

Sözcü, "Almanya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasını ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerine kesin şekilde karşı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti

En büyüğü 13 yaşında! Görüntüyü izlerken nutkumuz tutuldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.