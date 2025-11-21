Çin Dışişleri'nden Japonya'ya Uyarı: Hatalı Açıklamaları Geri Çekin

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya tarafının, Çin ile stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki geliştirmek istemesi halinde hatalı açıklamalarını geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Mao, cuma günkü basın toplantısında, "Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Taiwan konusundaki Taiwan Boğazı'na silahlı müdahale olasılığını ima eden ve hatalı olduğu apaçık ortada olan açıklamaları, Çin halkının öfke ve kınamasına yol açmıştır" dedi. Mao, söz konusu açıklamalara kesinlikle karşı olduklarını yineledi.

Mao, Japonya'nın, yeni dönemin gerekliliklerini karşılayan yapıcı ve istikrarlı bir Çin-Japonya ilişkisi geliştirmek istemesi halinde iki ülke arasındaki dört siyasi belgenin özüne riayet etmesi, siyasi taahhütlerini yerine getirmesi, hatalı açıklamalarını derhal geri alması ve Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.