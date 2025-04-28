Çin Dışişleri'nden ABD ile Ticaret Müzakereleri Hakkında Açıklama

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile ABD liderleri arasında son zamanlarda herhangi bir telefon görüşmesi yapılmadığını belirterek iki tarafın, gümrük vergileri konusunda istişare ya da müzakerelerde bulunmadığını söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede tutumlarının son derece net olduğunu kaydederek, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının kazananının olmayacağını vurguladı.

Guo, "ABD, sorunu gerçekten müzakere ederek çözmek istiyorsa, Çin'i tehdit etmeyi ve şantaj yapmayı bırakıp eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde diyalog arayışına girmelidir" dedi.