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Çin Dışişleri'nden ABD ile Ticaret Müzakereleri Hakkında Açıklama

Çin Dışişleri'nden ABD ile Ticaret Müzakereleri Hakkında Açıklama
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile ABD liderleri arasında son dönemde herhangi bir telefon görüşmesi olmadığını ve gümrük vergileri konusundaki müzakerelerin yapılmadığını belirtti.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile ABD liderleri arasında son zamanlarda herhangi bir telefon görüşmesi yapılmadığını belirterek iki tarafın, gümrük vergileri konusunda istişare ya da müzakerelerde bulunmadığını söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede tutumlarının son derece net olduğunu kaydederek, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının kazananının olmayacağını vurguladı.

Guo, "ABD, sorunu gerçekten müzakere ederek çözmek istiyorsa, Çin'i tehdit etmeyi ve şantaj yapmayı bırakıp eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde diyalog arayışına girmelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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