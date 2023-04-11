Çin Dışişleri: Brezilya Devlet Başkanı'nın Çin Ziyareti İkili İlişkileri Üst Seviyeye Çıkaracak

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Brezilya ile çalışıp Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın beklenen ziyaretini, çeşitli alanlarda karşılıklı olarak faydalı işbirliğini üst seviyeye çıkarmak için bir fırsat şeklinde ele alacağını söyledi.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Brezilya ile çalışıp Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın beklenen ziyaretini, çeşitli alanlarda karşılıklı olarak faydalı işbirliğini üst seviyeye çıkarmak için bir fırsat şeklinde ele alacağını söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı, Salı günü düzenlenen olağan basın brifinginde Lula'nın 12-15 Nisan tarihlerinde Çin'e yapacağı resmi ziyarete ilişkin bir soruya yanıt verirken yaptı.

Sözcü, Lula'nın sağlık durumu yüzünden Çin ziyaretini ertelemesinin ardından iki tarafın ziyaret konusunda yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.

Lula'nın iyileşmesinin hemen ardından büyük bir heyet ile Çin'e geleceğini hatırlatan Wang, bunun iki tarafın da bu ziyarete ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine verdiği büyük önemi gösterdiğini söyledi.

Wang, iki ülkenin çeşitli alanlarda karşılıklı olarak faydalı işbirliğini üst seviyeye çıkarmak için birlikte gayret göstereceğini, bunun gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğinin teşvik edilmesine ve küresel zorluklar ile başa çıkmaya yönelik ortak çabalara olumlu etkide bulunacağını sözlerine ekledi.