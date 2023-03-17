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Çin Dışişleri Bakanlığı: Xi'nin Rusya Ziyareti Dostluğu, İşbirliğini ve Barışı İlerletecek

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Çin Dışişleri Bakanlığı: Xi'nin Rusya Ziyareti Dostluğu, İşbirliğini ve Barışı İlerletecek

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin bir dostluk, işbirliği ve barış gezisi olacağını söyledi.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yapacağı ziyaretin bir dostluk, işbirliği ve barış gezisi olacağını söyledi.

Xi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak 20-22 Mart tarihlerinde Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Rusya Güncel Haberler

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