Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki Savaş Alanına Çin Değil, ABD Silah Sağlıyor

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Ukrayna'daki savaş alanına silah sağlayan tarafın Çin değil ABD olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Ukrayna'daki savaş alanına silah sağlayan tarafın Çin değil ABD olduğunu söyledi.

Wang, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya cevaben, "Çin, Ukrayna konusunda her zaman tarafsız ve adil bir tutum sergiledi. Çin'in yaptığı tek şey barış için müzakereleri teşvik etmek" ifadelerini kullandı.

Wang ayrıca, "Çin her zaman barış ve diyalogdan yana olmuş ve tarihin doğru tarafında durmuştur. Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı bir rol oynamaya devam edecek" dedi.

"Ukrayna'daki savaşa silah sağlayan Çin değil ABD'dir" diyen Wang, ABD'yi yangına körükle gitmeye son vermeye, diğer ülkelere ders vermekten, baskı yapmaktan ve gözdağı vermekten vazgeçmeye çağırdı.

Wang, ABD'nin Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulma yerine tersini yapmayı bırakarak, yapıcı bir rol oynaması gerektiğini sözlerine ekledi.