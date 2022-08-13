Haber : Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'ı Ziyaret Eden Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı'na Yönelik Yaptırımları - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'ı Ziyaret Eden Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı'na Yönelik Yaptırımları

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'ı Ziyaret Eden Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı'na Yönelik Yaptırımları

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün verdiği bilgiye göre Çin, Cuma günü Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yönelik yaptırımları açıkladı.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün verdiği bilgiye göre Çin, Cuma günü Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yönelik yaptırımları açıkladı. Vaiciukeviciute'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret ettiğini hatırlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu ziyaretin tek-Çin ilkesini çiğnediğini, Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahalede bulunduğunu ve Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünün altını oyduğunu söyledi. Sözcü, Vaiciukeviciute'nin korkunç ve kışkırtıcı eylemine yanıt olarak Çin'in yaptırım uygulamaya, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'yla yapılan her türlü etkileşim ile uluslararası karayolu taşımacılığı alanında Litvanya'yla alışverişi ve işbirliğini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Litvanya Güncel Haberler

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