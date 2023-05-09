Çin Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin Arap Birliği'ne Dönüşünü Memnuniyetle Karşılıyoruz

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini memnuniyetle karşılayıp Suriye'yi kutladığını söyledi.

Basında çıkan haberlerde Arap Birliği'nin Pazar günü özel bir dışişleri bakanları toplantısı düzenleyip Suriye'yi yeniden birliğe almaya karar verdiği bilgisi yer almıştı.

Wang, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Bunun, Arap devletlerin güç ve birliğine, Arap dünyasının gelişim ve yeniden canlanmasına ve Ortadoğu'da barış ve istikrara olanak sağlayacağına inanıyoruz. Bu, Arap devletlerinin uzun dönemli çıkarlarına hizmet etmektedir" dedi.

Sözcü, Çin'in birleşerek güçlü olma hedefi güden Arap devletlerinin her zaman arkasında olduğunu ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne aktif bir şekilde destek verdiğini ifade etti. Wang, "Çin kendi kanalları aracılığıyla çeşitli taraflar ile aktif şekilde görüşmüştür" diye konuştu.

Wang, Çin Hükümeti Ortadoğu Sorunu Özel Elçisi Zhai Jun'un geçen ay Suriye'ye ziyarette bulunarak Suriye meselesinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün kolaylaştırılması konularında Suriye'yle derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlattı. Sözcü yakın zamanda Çin'in ilgili Arap devletlerine Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü konusundaki derin görüşmeler için görev gücü gönderdiğini dile getirdi.

Wang, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın davetiyle yakın zamanda Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Sözcü, "Suriye'nin ve diğer Arap ülkelerinin samimi bir dostu olan Çin, Arap dayanışmasını memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir ve bu bağlamda durmak bilmeden çalışmaya devam edecektir" dedi.