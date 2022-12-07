Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Xi'nin Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin Açılışına Katılımı, İlişkilerde Çığır Açan Bir Kilometre Taşı Olacak

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin açılış törenine katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bunun Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Çin ile Arap dünyası arasında gerçekleşecek en büyük ve en üst düzey diplomatik temasın yanı sıra, Çin-Arap ilişkileri tarihinde çığır açan bir kilometre taşı olacağını belirtti.

Mao, olağan basın toplantısında, "Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin ilkini düzenlemek, her iki tarafın da mevcut şartlar altında dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla aldığı ortak bir stratejik karar. Zirvenin her iki tarafa da ilişkileri daha da geliştirme, gelecekteki işbirliğine ilişkin plan hazırlama ve Çin-Arap stratejik ortaklığına yönelik parlak bir geleceği başlatması için fikir alışverişinde bulunma fırsatı vermesini umut ediyoruz" dedi.

Sözcü, "Önemli bölgesel ve uluslararası meselelerde dayanışma ve koordinasyonu güçlendirme, karşılıklı desteği güçlü hale getirmek, ortak kalkınmayı destekleme ve çok taraflılığı savunmadaki kararlılığımız hakkında güçlü bir mesaj göndermek için daha stratejik ortak anlayışlar oluşturmayı umuyoruz. Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi çerçevesinde birlikte hareket etmeyi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yüksek kaliteli ilerleme sağlamayı, ayrıca Ortadoğu ve tüm dünyanın barış ve kalkınmasına katkıda bulunmayı umuyoruz" dedi.

Mao, "Gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmayı desteklemek ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluma katkıda bulunmak için yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip Çin-Arap toplumu inşa etmeyi, bu hedefe giden yolları ve tatbiki tedbirleri birlikte tanımlamayı umuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise gün içinde yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılacağını ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un davetlisi olarak 7-10 Aralık tarihlerinde bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunacağını söylemişti.

KİK ülkelerini Çin'in Ortadoğu ile işbirliğinde önemli ortaklar olarak nitelendiren Mao, Çin-KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerde, ekonomi, ticaret, enerji, finansal hizmetler, yatırım, yüksek teknoloji, havacılık, dil ve kültür alanlarını kapsayan verimli işbirlikleri ile son 41 yılda çok yönlü, hızlı ve derin bir büyüme yaşandığını, bunun da Çin ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki işbirliğini hızlandırdığını belirtti.

Sözcü, "Çin-KİK Zirvesi, Çin ve KİK ülkelerinin liderlerini Çin-KİK ilişkileriyle ilgili önemli konuları görüşmek üzere ilk defa biraraya getirecek" dedi.

Zirvede, Xi'nin Çin-KİK ilişkileri ve ortak çıkarlar konularında katılımcı ülkelerin liderleriyle derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını söyleyen Sözcü, zirvenin Çin'in KİK ülkeleriyle sahip olduğu geleneksel dostluğu ilerleteceğini, ilişkilerin stratejik içeriğini daha da zenginleştireceğini ve onları yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Sözcü, Xi'nin Suudi Arabistan'a yapacağı resmi ziyaretin, Xi'nin Çin Komünist Partisi'nin başarılı 20. Ulusal Kongresi'nden sonra bir Ortadoğu ülkesine yapacağı ilk ziyaret, altı yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a yapacağı ikinci ziyareti olacağını söyledi.

Mao, Xi'nin ziyaret sırasında Kral ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el-Suud ile ikili ilişkiler ve ortak çıkarların bulunduğu konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını ve Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığını daha üst seviyeye çıkaracağını sözlerine ekledi.