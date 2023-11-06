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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze'de insani felaketin yaşandığını belirterek, "Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine...

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze'de insani felaketin yaşandığını belirterek, "Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze'de insani felaketin yaşandığını belirterek, "Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Gazze Güncel Haberler

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