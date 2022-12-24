Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Ülkedeki Salgın Genel Olarak Öngörülebilir ve Kontrol Edilebilir Durumda

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, olağan basın toplantısında, ülkede salgını önleme ve kontrol durumunun genel olarak öngörülebilir ve kontrol edilebilir olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, olağan basın toplantısında, ülkede salgını önleme ve kontrol durumunun genel olarak öngörülebilir ve kontrol edilebilir olduğunu belirtti.

Mao, Çin hükümetinin, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana, virüsün en zarar verdiği dönemde halkın yaşam ve sağlığını etkin şekilde koruduğunu kaydetti.

"Pandemi yeni bir safhaya girerken, daha bilimsel, kesin ve etkili olmaları için önleme ve kontrol tedbirlerini optimize etmek üzere girişiminde bulunduk" diyen Mao, aşılama oranının halen artmakta olduğunu, tedavi kapasitesinin sürekli yükseldiğini, tıbbi malzeme üretim kapasitesinin genişlediğini ve toplam arzın genel olarak yeterli olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Çin'deki pandemi önleme ve kontrol durumu genellikle öngörülebilir ve kontrol edilebilir durumda. Çin halkının yakında birleşerek istikrarlı ve düzenli ekonomik ve sosyal kalkınma yönünde yeni bir safhaya gireceğine inanıyoruz" dedi.

Mao, Çin'in sorumlu bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla ilgili bilgileri paylaştığını ve pandeminin yol açtığı güçlükleri daha iyi karşılamanın ve insanların yaşamlarını daha iyi korumanın yanı sıra, ekonomik büyümenin istikrarlı olarak toparlanmasını ve insanlık için ortak sağlık topluluğu oluşturulmasını ortak bir şekilde desteklemek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.