Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tek Çin İlkesi, Taiwan Boğazı Boyunca Barış ve İstikrar İçin Güven Kaynağı

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tek Çin ilkesinin, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelini oluşturan şey olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kısa süre önce kongre oturumunda yaptığı konuşmada, ABD hükümetinin, Taiwan'ın herhangi bir potansiyel saldırganlığa karşı kendisini savunmak için gerekli tüm araçlara sahip olduğundan emin olmaya kararlı olduğunu belirttiği bildirildi. Wang olağan basın toplantısında, "Blinken'in açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz" dedi. Sözcü, ABD tarafının, 1,4 milyar nüfusuyla Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmadaki güçlü azmi, kararlılığı ve kabiliyetini küçümsememesi gerektiğini söyledi. Wang, kararlılıktan vazgeçmenin Taiwan'ı tehlikeli sulara iteceğini ve ABD'nin kendisine katlanılmaz bedeller getireceğini ifade etti. Wang, "Çin ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1979 yılından beri, mevcut olan da dahil olmak üzere ABD yönetimleri, tek Çin ilkesine sadık kalacaklarını açıkça belirtti" dedi.

Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Çin-ABD Ortak Bildirisi ve 17 Ağustos Bildirisi, ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek yasal hükümeti olarak tanıdığını ve tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu yönündeki Çin'in tutumunu kabul ettiğini açıkça belirtiyor. Wang, Shanghai Bildirisi'nde ise ABD tarafı ayrıca, Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki tüm Çinlilerin, tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu yönündeki tutumu kabul ettiğini hatırlattı. Sözcü, "ABD Hükümeti bu tutuma karşı çıkmıyor" dedi. ABD yönetiminin, birçok kez ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini belirttiğini söyleyen Wang, ancak ABD'nin Taiwan'a silah satmayı ve resmi temaslarda bulunmayı durdurmayarak, "Taiwan'ın bağımsızlığı" güçlerine yanlış sinyaller gönderdiğini belirtti. Wang, Çin'in yeniden birleşmesine ilişkin tarihsel yaklaşımın durdurulamayacağını ve tek Çin ilkesinin Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel