Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sudan'daki Silahlı Çatışmalar Bir An Önce Son Bulmalı

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, Sudan'daki çatışmaların bir an önce sona ermesi ve gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için çatışmanın iki tarafına da çağrı yaptı.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, Sudan'daki çatışmaların bir an önce sona ermesi ve gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için çatışmanın iki tarafına da çağrı yaptı.

Sözcü açıklamayı, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başkent Hartum ve ülkenin diğer bölgelerinde çıkan şiddetli çatışmalarla ilgili soru üzerine yaptı.

Sudan'daki durumla ilgili son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten sözcü, Çin'in Sudan'daki tarafların diyaloğu artırıp siyasi geçiş sürecini birlikte ilerletmesini umduğunu sözlerine ekledi.