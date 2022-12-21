Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sınır Ötesi Personel Akışını Daha da Kolaylaştıracağız

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki mevcut Kovid-19 şartları ışığında sınır ötesi personel değişimi için daha fazla kolaylık sağlanacağını belirtti.

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki mevcut Kovid-19 şartları ışığında sınır ötesi personel değişimi için daha fazla kolaylık sağlanacağını belirtti.

Mao açıklamayı, günlük basın toplantısında, Çin'e gelen kişiler için karantina tedbirlerini optimize etme yönünde herhangi bir plan olup olmadığı yönündeki soru üzerine yaptı.

Sözcü, Çin'in, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana koordineli bir yaklaşım benimsediğini ve bu konuda kazan kazan anlayışına dayanan işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Mao, "Çin, küresel olarak iş ve üretime devam etmede liderliği ele geçirdi, dışa açılımı üst düzeyde aktif olarak destekledi ve hızlı kanallar aracılığıyla vize politikalarını optimize etti. Ayrıca, uluslararası uçuşları düzenli şekilde artırdık, uzaktan önleme ve kontrol önlemlerini basitleştirdik ve insanlar arası alışverişi kolaylaştırdık, böylece küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına hayati katkı sağladık" dedi.