Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pelosi'nin Olası Taiwan Ziyaretinin Ciddi Sonuçlar Doğurabileceği Konusunda Uyardı - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pelosi'nin Olası Taiwan Ziyaretinin Ciddi Sonuçlar Doğurabileceği Konusunda Uyardı

Xinhua - Güncel
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pelosi'nin Olası Taiwan Ziyaretinin Ciddi Sonuçlar Doğurabileceği Konusunda Uyardı

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret planında ısrar etmesi halinde, Çin tarafının egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve güçlü...

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret planında ısrar etmesi halinde, Çin tarafının egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve güçlü tedbirler alacağını belirtti. Zhao, olağan basın toplantısında, "Çin, ABD tarafına, Pelosi'nin Taiwan'a olası ziyaretiyle ilgili duyduğu ciddi endişeyi ve bu ziyarete kesinlikle karşı olduğunu defalarca açık şekilde dile getirdi" dedi. Sözcü, "Her türlü olasılığa karşı tam olarak hazırız" diye konuştu. Zhao, ABD'nin, ziyaretten doğabilecek her türlü ciddi sonucun tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel

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