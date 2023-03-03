Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Nükleer Tehdidin Baş Kaynağı ABD'dir

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin dünyadaki nükleer tehdidin baş kaynağı olduğunu söyledi.

Mao söz konusu açıklamayı Cuma günü, ABD Başkanı'nın İç Güvenlik Danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall'ın, ABD'nin nükleer tehditleri azaltmak için Çin konusunda daha fazla çalışması gerektiği şeklinde medyada yer alan sözlerinin sorulması üzerine yaptı.

Mao, "Çin'in 'nükleer tehdit' olarak adlandırılması, ABD'ye kendi nükleer cephaneliğini genişletmek ve askeri hegemonyasını korumak için uygun bir bahane sağlıyor" diye konuştu.

Mao, Çin'in her zaman nükleer politikası hakkında aşırı derecede ihtiyatlı ve sorumlu olduğunu, savunma amaçlı bir nükleer strateji ve nükleer silahları "ilk kullanan taraf olmama" politikası izlediğini ve nükleer yeteneklerini ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum düzeyde tuttuğunu vurguladı.

Sözcü, Çin'in, nükleer silahların yayılmamasına yönelik yükümlülüklerini sıkı şekilde yerine getirdiğini, rasyonel, koordineli ve dengeli bir nükleer güvenlik yaklaşımı izlediğini ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ve dünyanın mümkün olan en fazla şekilde nükleer enerjiden yararlanmasına yardımcı olmaya bağlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Mao, Çin'in nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı konusunda uluslararası işbirliğine değer verdiğini ve nükleer tesislerin güvenliğinin korunmasına ve nükleer silahların yayılması risklerinin azaltılmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Sözcü, en güçlü nükleer silah devleti olan ABD'nin, sorumlu bir nükleer politika izlemesinin gerekli olduğunu ama ABD'nin son yıllarda nükleer üçlüsünü güncellemek üzere yoğun şekilde yatırım yaptığını, nükleer silahların ulusal güvenlik politikasındaki rolünü arttırdığını ve dünyada askeri bir ittifak ağı kurduğunu vurguladı.

Mao, "Dünyada nükleer tehdidin ana kaynağı ABD'dir. ABD, nükleer politikasını tam olarak değerlendirmeli, nükleer silahsızlanma konusundaki özel ve birincil sorumluluklarını artırmalı ve nükleer silahların ulusal güvenlik politikasındaki rolünü azaltmalıdır" diye konuştu.