Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Moğolistan Cumhurbaşkanının Ziyaretinin İlişkileri İlerletmesini Umuyoruz

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'ın yaptığı açıklamaya göre, Çin, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'un yaklaşan ziyaretini, Moğolistan ile stratejik karşılıklı güven ve tatbiki işbirliğini derinleştirmek için fırsat olarak...

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'ın yaptığı açıklamaya göre, Çin, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'un yaklaşan ziyaretini, Moğolistan ile stratejik karşılıklı güven ve tatbiki işbirliğini derinleştirmek için fırsat olarak değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Salı günü yapılan açıklamada, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh'un, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in davetlisi olarak 27-28 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Zhao düzenlenen basın toplantısında, "Çin bu ziyareti, Çin-Moğolistan ilişkilerini yeni bir boyuta yükseltecek stratejik karşılıklı güven ve tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve komşuluk ilişkilerinde örnek teşkil etmek için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Moğolistan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Zhao, ziyaret sırasında iki liderin resmi görüşmelerde bulunacağını ve işbirliği belgelerinin imzalanmasına birlikte tanıklık edeceğini söyledi.

Sözcü, Başbakan Li Keqiang ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu'nun da ayrı ayrı Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile görüşeceklerini belirtti.

Zhao, iki ülke liderinin ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkar içeren uluslararası ve bölgesel meseleler konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacaklarını ve Çin-Moğolistan ilişkilerinin gelişmesine yönelik gelecekteki rotayı ortaklaşa çizeceklerini vurguladı.

Sözcüye göre, kısa süre sonra gerçekleşecek ziyaret, Khurelsukh'un Moğolistan Cumhurbaşkanı olarak Çin'e yapacağı ilk ziyaret olacak. İki ülke arasındaki dostluğu ve üst düzey yakın temas geleneğini ileri taşıyacak olan ziyaret, Çin ile Moğolistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştiğini mükemmel şekilde gösterecek.

Khurelsukh, Moğolistan Başbakanı olarak Çin'e 2018 yılında resmi ziyarette bulunmuştu.