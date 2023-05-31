Çin, 30 yılda 50 binden fazla barış gücü askeri gönderdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in 30 yıldan uzun süredir 20'den fazla ülke ve bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarına katılmak üzere 50.000'den fazla barış gücü askeri gönderdiğini ve Çin'in Mavi Miğferli birliklerinin BM'nin barışı koruma çabalarında hayati güç haline geldiğini belirtti.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in 30 yıldan uzun süredir 20'den fazla ülke ve bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarına katılmak üzere 50.000'den fazla barış gücü askeri gönderdiğini ve Çin'in Mavi Miğferli birliklerinin BM'nin barışı koruma çabalarında hayati güç haline geldiğini belirtti.

21'inci BM Barış Gücü Uluslararası Günü, 29 Mayıs'ta kutlandı. Mao söz konusu açıklamayı, Salı günkü basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine yaptı.

BM barış misyonlarının uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir araç olduğuna işaret eden Mao, BM'nin son 70 yılda 70'ten fazla misyon gerçekleştirdiğini, bir milyondan fazla barış gücü askerini BM bayrağı altında topladığını, bölgesel barışın korunması ve sürdürülmesine, ayrıca bölgesel ihtilafların çözümüne olağanüstü katkılarda bulunduğunu söyledi.

Sözcü, "Mavi Miğferler uluslararası toplumdan büyük takdir toplayarak barış ve umudun sembolü haline geldi" dedi.

Çin 1990'da, Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına katılmak üzere BM'ye askeri gözlemciler göndermişti. Mao, Çin'in Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına katılmak üzere ilk defa 1992 yılında Mavi Miğferler isimli askeri birliği gönderdiğini hatırlattı.

Çin'in 30 yıldan uzun süredir 20'den fazla ülke ve bölgedeki Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına katılmak üzere 50.000'den fazla barış gücü gönderdiğini söyleyen sözcü, bu operasyonlarda toplam 25 Çinli barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Çin, BM barış misyonlarına ikinci en büyük katkıyı sunan ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında barış operasyonlarına en büyük birliği gönderen ülke konumunda" diyen Mao, şu anda sekiz barış misyonu bölgesinde 2.200'den fazla Çinli subayın görev yaptığını hatırlattı.

Mao, Çinli barış güçlerinin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalarak, görev tanımlarına sıkı sıkıya uyarak ve barış misyonlarını sadakatle yerine getirerek dünya barışının korunmasına ve ortak kalkınmanın desteklenmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"Uluslararası güvenlik durumunun karmaşık ve zorlu hale gelmesiyle, Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarının rolü ve önemi daha da belirginleşti" diyen Mao, Çin'in uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında daha büyük rol oynayabilmek için, Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarının etkinliği ve verimliliğini artırmak üzere uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.