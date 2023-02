Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kuzey Akımı Patlamaları Tarafsız ve Profesyonel Bir Şekilde Soruşturulmalı

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Kuzey Akımı boru hatlarında hasara yol açan patlamalar konusunda nesnel, tarafsız ve profesyonel soruşturmaların yürütülüp sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Sözcü Wang söz konusu açıklamayı Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yabancı basın kuruluşlarına yaptığı ABD'li gazeteci Seymour Hersh tarafından ortaya çıkarılan patlama detaylarının araştırılması çağrısına yanıt olarak yaptı.

Boru hatlarının yaşamsal öneme sahip sınır ötesi altyapı projeleri olduğunu vurgulayan Wang, patlamaların küresel enerji piyasasına ve ekolojik çevreye ciddi düzeyde olumsuz etki yaptığını ve önemli sınır ötesi altyapının güvenliği konusunda uluslararası toplumda endişeler oluşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Wang, patlamaların hemen ardından ABD'li ve batılı medya kuruluşlarında yer alan birçok haberin hemen hemen tamamının olaydan kimin sorumlu olduğu hakkında tek taraflı spekülasyonlardan oluştuğunu söyledi. Wang, Hersh tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı incelemelere dayanan son haberin yayımlanmasından sonra özgürlük, profesyonellik ve adillikten dem vuran medya kuruluşlarının hepsinin sessizliğe gömüldüğünü sözlerine ekledi.

Wang, Hersh'in 1972'den 1979'a kadar New York Times'da araştırmacı gazeteci olarak çalışırken gazetenin yazdığı her şeyi yayımladığı, haberlerinin hemen hemen hepsi değilse bile çoğunun ilk sayfadan verildiği şeklindeki sözlerini hatırlattı. The Washington Post da Hersh'in kariyerinin izinden giderek yirmi yılı aşkın bir süre önce onun hakkında uzun bir gazete makalesi yayımlamıştı. Bu gazetelerin hiçbiri Hersh'in boru hattı haberi hakkında tek bir kelime yayımlamadı ve hatta Beyaz Saray'ın Hersh'in haberini reddetmesini bile aktarmadı.

Wang, "Bu batılı medya kuruluşları gerçekten Kuzey Akımı patlamaları hakkındaki gerçekle ilgileniyor mu? Yoksa başka şeyler mi söz konusu? Tam olarak bildikleri şey ne? Saklamaya çalıştıkları bir şey mi var? Gerçek anlamda nesnel, tarafsız ve profesyonel olarak tüm medya kuruluşlarının gerçeği ortaya çıkarmak isteyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.