Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kore Yarımadası Meselesine Siyasi Çözüm İstiyoruz

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Kore Yarımadası meselesiyle ilgili tüm taraflardan, siyasi çözüm arayışında kararlı davranmaları ve hedefe odaklı diyalog yoluyla birbirlerinin endişelerini dengeli şekilde ele...

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Kore Yarımadası meselesiyle ilgili tüm taraflardan, siyasi çözüm arayışında kararlı davranmaları ve hedefe odaklı diyalog yoluyla birbirlerinin endişelerini dengeli şekilde ele almalarını umduğunu belirtti.

Mao açıklamayı, basın toplantısında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Cuma günü Kore Yarımadası'nın doğusundaki sulara şüpheli bir kıtalararası balistik füze fırlattığı yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine yaptı.

Çin'in yarımadadaki gelişmeleri takip ettiğini söyleyen Mao, yarımadada barış ve istikrarın korunup durumun kötüleşmesinin ve gerginliğin tırmanmasının önlenmesinin, uluslararası toplumun ortak çıkarlarına olduğunu bildirdi.

Sözcü, Çin'in Kore Yarımadası meselesiyle ilgili tutumunun tutarlı olduğunu ifade etti.