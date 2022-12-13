Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kik Ülkeleri ve İran'ın Hepsi Çin'in Dostları

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ve İran'ın hepsinin Çin'in dostları olduğunu ve ne Çin-KİK ilişkileri ne de Çin-İran ilişkilerinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını söyledi.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ve İran'ın hepsinin Çin'in dostları olduğunu ve ne Çin-KİK ilişkileri ne de Çin- İran ilişkilerinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını söyledi.

Sözcü Wang Wenbin bu açıklamayı, olağan basın toplantısında Çin'in KİK ülkeleriyle ilişkilerini geliştirirken İran'la ilişkilerini de ihmal etmeyeceği yönündeki yorumlara yanıt olarak yaptı.

Wang, geçtiğimiz günlerde Çin ile KİK tarafından bir ortak bildirinin yayınlandığı ve iki taraf arasında stratejik diyaloga yönelik 2023-2027 eylem planının kabul edildiği Çin-KİK Zirvesi'nin, Çin-KİK ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Sözcü, Çin ile KİK ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, çeşitli sektörlerde ikili pratik işbirliğini derinleştirmeyi ve her iki tarafın halkına fayda sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Sözcü Wang ayrıca, Çin ve İran'ın geleneksel dostluktan yararlandığına da dikkat çekti.

Çin ve İran'ın ortaklaşa kapsamlı bir stratejik ortaklığı güçlendirmeye ve geliştirmeye karar verdiğini belirten Wang, Çin'in ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydetmek için İran'la iletişim ve koordinasyonu artırmaya hazır olduğunu da ifade etti.

İki tarafın, bu yılın başlarında uygulanmaya başlayan Çin- İran kapsamlı işbirliğine yönelik bir plan imzaladığını ve Çin'in, pratik işbirliğinin sağlam ve istikrarlı büyümesi için İran ile birlikte çalışacağını kaydeden Wang, "Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua'nın İran ziyareti bugün başlıyor. Bu ziyaretin Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının derinleştirilmesinde olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

Çin'in KİK ülkelerini, İran'la iyi dost komşu ilkesine dayalı ilişkileri geliştirme, İran'la kazan-kazan işbirliğini yürütme ve Basra Körfezi'ndeki kalkınma ve istikrarı ortaklaşa teşvik etme konusunda desteklediğinin altını çizen Wang, "Çin, bu bağlamda yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye istekli" dedi.