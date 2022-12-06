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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Japonya'yı Askeri ve Güvenlik Alanlarındaki Söylem ve Eylemlerinde Dikkatli Olmaya Çağırdık

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Japonya'yı Askeri ve Güvenlik Alanlarındaki Söylem ve Eylemlerinde Dikkatli Olmaya Çağırdık

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya tarafının, askeri ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı konuşup hareket etmesi, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olacak daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya tarafının, askeri ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı konuşup hareket etmesi, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olacak daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti.

Mao açıklamayı, olağan basın toplantısında, Japonya'nın artan savunma bütçesiyle ilgili soru üzerine yaptı.

Savunma bütçesi art arda 10 yıl artan Japonya'nın, bölgesel gerilimleri artırmaya ve askeri atılımlar yapmaya meyilli olduğunu belirten Mao, bu tür tehlikeli hamlelerin Asyalı komşuları ve uluslararası toplumda Japonya'nın tamamen savunma odaklı bir politikaya ve barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalıp kalmayacağı konusunda güçlü şüpheler uyandırdığına işaret etti.

Mao, Japonya'nın geçmişindeki saldırgan politikalarının üzerine düşünmesi, Asya'daki komşularının güvenlik kaygılarına saygı göstermesi, askeri ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı konuşup hareket etmesi, ayrıca bölgesel barış ve istikrarı korumak için daha etkili şeyler yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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