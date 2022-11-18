Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İngiltere, Çinli Şirketlerin Meşru Hak ve Menfaatlerine Saygı Göstermeli

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerine saygı göstermesi ve dünyanın dört bir yanından işletmeler için adil, adaletli ve ayrımcılık yapılmayan bir iş ortamı sağlaması...

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerine saygı göstermesi ve dünyanın dört bir yanından işletmeler için adil, adaletli ve ayrımcılık yapılmayan bir iş ortamı sağlaması gerektiğini belirtti.

İngiliz hükümeti hafta başında, Çinli bir şirketin ülkenin en büyük mikroçip fabrikasını satın almasını ulusal güvenlik açısından risk olarak nitelendirerek engelledi.

Mao günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, İngiliz tarafının, Çinli bir şirketin İngiltere'deki normal yatırım ortaklığına doğrudan müdahale etmek için ulusal güvenlik kavramını gereksiz zorladığını ve devletin gücünü kötüye kullandığını söyledi.

Sözcü, bunun ilgili şirketin yasal hak ve menfaati ile İngiltere'nin uzun süredir savunucusu olduğunu iddia ettiği piyasa ekonomisi ilkeleri ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ifade etti.

Mao, "İngiltere'nin bu davranışına kesinlikle karşı çıkıyor ve İngiltere'yi Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerine saygı göstermeye, ayrıca adil, adaletli ve ayrımcılık yapılmayan bir iş ortamı sağlamaya çağırıyoruz" dedi.