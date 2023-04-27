Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İngiltere, Çin Aleyhindeki Asılsız Suçlamalara Son Vermeli

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İngiltere'den söylem ve eylemlerinde ihtiyatlı olmasını isterken, Londra'yı Çin'e yönelik asılsız suçlamalarda bulunmaya ve ülkenin içişlerine karışmaya son vermeye çağırdı.

Basında çıkan haberlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, dış politika ve Çin konusundaki 25 Nisan tarihli konuşmasında yeni bir tür Soğuk Savaş ilan etmenin veya Çin'i izole etmenin, ulusal çıkarlara ihanet olacağını söyledi. Hükümetinin, Çin ile sağlam ve yapıcı şekilde ilişki kuracağını ve aynı zamanda İngiltere'nin güvenliği ve değerlerini kararlı şekilde savunacağını kaydeden Cleverly, Çin'in, Çin-İngiltere Ortak Bildirgesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'nin bunu söylemeye ve bu konuda harekete geçmeye hakkı olduğunu kaydeden İngiltere Dışişleri Bakanı, ülkesinin Xinjiang'a ilişkin sözlerini, Çin tarafının kendi içişlerine müdahale olarak görmemesi gerektiğini ifade etti. İngiltere'nin, Taiwan meselesinin barışçıl şekilde çözümünü görmeyi umduğunu kaydeden Cleverly, tarafların bölgedeki statükoyu değiştirmek için tek taraflı hareket etmemesinin ise şart olduğunu söyledi.

Mao, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, "Günümüzün birbirine derinden bağlı dünyasında, insanlığın karşılaştığı çeşitli güçlükler ortak müdahale gerektiriyor. Blok siyaseti ve Soğuk Savaş zihniyeti tarihin akışına aykırı ve İngiltere veya dünyadaki herhangi başka bir ülkenin çıkarlarına hizmet etmiyor" dedi.

Çin'in İngiltere ile olan ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirdiğini söyleyen Mao, ancak İngiltere'nin zamana ayak uyduramadığını ve eski defterleri karıştırdığını, bunun da İngiltere'yi yalnızca günümüzdeki ilerlemeden daha fazla mahrum bırakacağını belirtti.

Hong Kong meselesi ile ilgili olarak ise Çin-İngiltere Ortak Bildirgesi kapsamında İngiltere'yi ilgilendiren bütün maddelerin yerine getirildiğini belirten Mao, İngiltere'nin Hong Kong üzerinde hiçbir egemenlik, yetki veya "denetleme" hakkı olmadığı gibi, Hong Kong'a dair sözde "hak" veya "sorumluluğunun" da bulunmadığını vurguladı.

Mao, Xinjiang konusunda ise bölgedeki ekonomik kalkınma, sosyal istikrar, dini uyum ve kültürel refaha dikkat çekerken, halkın mutlu bir yaşam sürdürdüğüne işaret etti. Mao, "Bunlar herkesin görebileceği gerçekler ancak İngiltere buna karşı kayıtsız kalmayı tercih ediyor ve Çin'i kasıtlı olarak karalayıp iftira atıyor" dedi.

"Taiwan Boğazı'ndaki statüko, boğazın her iki yakasının da tek ve aynı Çin'e ait olduğudur" diyen Mao, Taiwan Boğazı'nda barışa yönelik en büyük tehdidin "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı faaliyetler ile ABD'nin buna göz yummasından ve desteğinden kaynaklandığını belirtti. Mao, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürekli olması isteniyorsa, İngiltere'nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalması ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı faaliyetlere karşı sağlam durması gerektiğini söyledi.

Sözcü, Taiwan meselesi ile Hong Kong ve Xinjiang'a ilişkin konuların sadece Çin'in iç işlerini ilgilendirdiğini ve bu alanlarda dış müdahaleye izin verilmeyeceğini yineledi.

Mao, "İngiltere'yi söylem ve eylemlerinde ihtiyatlı olmaya, Çin'e karşı asılsız suçlamalarda bulunup Çin'in iç işlerine karışmaya son vermeye, ayrıca Çin-İngiltere ilişkilerinin ve dünya barışı ve istikrarının gelişmesine yardımcı olacak daha fazla şey yapmaya çağırıyoruz" dedi.