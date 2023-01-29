Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Filistin ile İsrail Arasında Gerginliğin Düşürülmesi Acil Bir Öncelik

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Filistin ile İsrail arasında son günlerde gerilimin tırmanması hakkında Pazar günü yaptığı açıklamada, acil önceliğin gerginliğin düşürülmesi için mümkün olan her şeyin yapılması ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek...

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Filistin ile İsrail arasında son günlerde gerilimin tırmanması hakkında Pazar günü yaptığı açıklamada, acil önceliğin gerginliğin düşürülmesi için mümkün olan her şeyin yapılması ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla bilhassa İsrail olmak üzere tüm tarafların sakin olmaya ve itidalli davranmaya çağrılması olduğunu söyledi.

Sözcü bu açıklamayı, haber medyasının sorularına yanıt verirken yaptı. Medyada çıkan haberlere göre, son zamanlarda Filistin ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken şiddet ve çatışmalar arttı. 26 Ocak'ta Batı Şeria'nın Cenin kentinde baskın düzenleyen İsrail güçleri Filistinlilerle çatışmaya girdi ve 10'dan fazla Filistinli yaşamını yitirdi. 27 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki bir dini mekana yönelik terör saldırısı sivil kayıplara yol açtı.

"Filistin-İsrail çatışması sonucu yaşanan sivil kayıplar nedeniyle çok üzgünüz" diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Sivilleri hedef alan tüm terör saldırılarını kınıyoruz ve aşırı güç kullanımına karşı çıkıyoruz" diye ekledi.

Sözcü, Filistin-İsrail ihtilafının esasında, iki devletli çözümün sağlanamaması ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma konusundaki meşru taleplerinin uzun süredir reddedilmesi nedeniyle nüksettiğini söyledi.

"Uluslararası toplumun daha güçlü bir ivedilik duygusuyla hareket etmesi ve Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için koşullar yaratması gerekiyor" ifadelerini kullanan sözcü, Çin'in Filistin meselesinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm için büyük çaba göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.