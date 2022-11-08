Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Doğu Asya Jeopolitik Rekabet Arenası Değildir

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Doğu Asya'nın dünyanın en barışçıl ve istikrarlı bölgelerinden biri olduğunu, bu bölgenin jeopolitik rekabet için bir arena değil, işbirliği ve kalkınma için umut verici bir yer olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Doğu Asya'nın dünyanın en barışçıl ve istikrarlı bölgelerinden biri olduğunu, bu bölgenin jeopolitik rekabet için bir arena değil, işbirliği ve kalkınma için umut verici bir yer olduğunu söyledi.

Sözcü Zhao Lijian, olağan basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada'nın 4 Kasım'daki basın toplantısında Japonya'nın NATO'nun siber savunma merkezine resmen katıldığını söylemesiyle ilgili haberlere dair yorum yapması istendiğinde açıklamalarda bulundu.

NATO'nun bölgesel bir ittifak olarak kalacağını ve jeopolitik atılım peşinde koşmadığını pek çok kez kamuoyuna açıkladığını söyleyen Zhao, Asya-Pasifik'in Kuzey Atlantik'in coğrafi kapsamının ötesinde olduğunu ve bir NATO kopyasına ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Zhao, "Fakat son yıllarda NATO'nun Asya-Pasifik ülkeleriyle bağlarını devamlı bir şekilde güçlendirdiğini gördük. Gerçekten neyin peşindeler? Bu, uluslararası toplumda özellikle de Asya-Pasifik ülkelerinde yüksek düzeyde teyakkuz gerektirir" dedi.

"Doğu Asya, dünyanın en barışçıl ve istikrarlı bölgelerinden biridir ve jeopolitik rekabet için bir arena değil, işbirliği ve kalkınma için umut verici bir yerdir" diyen Zhao, Japon militarizminin geçen yüzyılda sürdürdüğü denizaşırı saldırganlık tarihi göz önüne alındığında Japonya'nın Asya'daki komşularının ve uluslararası toplumun Japonya'nın askeri ve güvenlik eğilimlerine yakından dikkat ettiğini ifade etti.

Sözcü, "Japonya'nın yapması gereken tarihten dersler çıkarmak, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmak ve bu bölgede güveni sarsacak, barışı ve istikrarı etkileyecek şeyler yapmaktan kaçınmak" dedi.