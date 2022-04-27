Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin ve Pakistan Teröristleri Avlamada İşbirliği Yapacak

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen terör saldırısını "çok alçakça" olarak nitelendirdi ve Çin'in failleri avlamak, onları adalet önüne çıkarmak ve ağır bir bedel ödemelerini sağlamak için Pakistan ile birlikte çalışacağını sözlerine ekledi. Sözcü Wang bu açıklamaları Çarşamba günü gerçekleştirilen rutin basın toplantısında, Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'nün bir kamyonetine yönelik terör saldırısına cevaben yaptı. Wang, "Bir kez daha iki ülkeden de hayatını kaybedenlere derin taziyelerimizi iletiyor ve yaralılar ile yaslı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi. Olayı, Çin vatandaşlarına yönelik önceden tasarlanmış bir intihar saldırısı olarak nitelendiren Wang, "teröristlerin doğrudan öğretmenleri, insan uygarlığının mirasçılarını ve kültürel alışverişi teşvik edenleri hedef alarak saldırıyı çok aşağılık ve iğrenç bir eylem haline getirdiğini" belirtti ve Çin tarafının bunu güçlü şekilde kınadığını ve durum karşısında öfkelendiğini sözlerine ekledi.

Çin hükümetinin Çin vatandaşlarının güvenliğine her zaman büyük önem atfettiğini söyleyen Wang, olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı ile Pakistan'daki diplomatik misyonların hemen acil durum müdahalesi mekanizmalarını harekete geçirdiğini ve olay yerine çalışanlarını yolladığını belirtti. Wang, Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Pakistan'daki diplomatik misyonların Pakistan tarafına yaralıları tedavi etme, hayatını kaybedenlere yönelik takip işlemlerini düzgün şekilde gerçekleştirme, saldırıya dair acil ve kapsamlı bir soruşturma düzenleme, failleri yakalama ve yasaya uygun şekilde cezalandırma çağrısında bulunduğunu söyledi. Sözcü, aynı zamanda böyle olayların bir kez daha yaşanmaması için Pakistan'daki Çin vatandaşları ile kurumların güvenliğini sağlayacak daha güçlü adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Pakistan'daki Çin diplomatik misyonları da Pakistan'daki Çin kurumları ile personeline güvenlik farkındalığını güçlendirmeleri ve kendi güvenliklerini garantileyecek güvenlik seviyesini sağlamalarını hatırlattı.

Xinhua / Güncel