Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin ve Avrupa İkili İşbirliğini İyileştirmek İçin Birlikte Çalışacak

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve iki tarafın halklarına daha fazla yarar getirmesi için Avrupa ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve iki tarafın halklarına daha fazla yarar getirmesi için Avrupa ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Medyada çıkan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz kısa süre önce küreselleşmeyi açıkça desteklediğini söyledi, ayrışmanın "yanlış yanıt" olduğunu ve Almanya'nın Çin dahil olmak üzere dünyanın geri kalanıyla iş yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Haberlere göre, Avrupa Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de Çin'den ayrışmanın Avrupa Birliği'ndeki şirketler açısından bir seçenek olmadığına inandığını söyledi. Dombrovskis, AB'nin Çin ile ticari ilişkilerinin "daha dengeli ve karşılıklı" olması gerektiğini ve "AB'nin Çin'e her zaman pragmatik yaklaşması gerektiğini" sözlerine ekledi.

Bakanlık Sözcüsü Mao, günlük basın toplantısında "Avrupalı liderlerden gelen bu açıklamaları takdirle karşılıyoruz" dedi ve Çin'in de küreselleşmeyi desteklediğini ve ayrışmaya karşı çıktığını söyledi.

Mao, dünya ekonomisinin üzerine kasvet çökmüşken, açık kalmak, işbirliği içinde olmak ve ekonomik ve ticari bağları güçlendirmek sadece Çin ve Avrupa için değil dünyanın ekonomik olarak toparlanması için iyi olacağını söyledi.

Çin ile AB'nin birbirlerinin önemli ekonomik ve ticari ortak olduğunu kaydeden Mao, ikili işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu belirtti.

Geçen yıl Çin-AB ticaretinin hacmi ilk kez 800 milyar ABD dolarının üzerine çıkarken karşılıklı yatırımlar toplamda 270 milyar ABD dolarının üzerine çıktı. Bu yılın ilk sekiz ayına bakıldığında, Çin ile ABD arasındaki toplam ticaretin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artışla 575,22 milyar ABD dolarına çıktığını söyleyen Sözcü Mao, AB'nin Çin'deki yatırımlarının ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121,5 artışla 7,45 milyar ABD dolarına çıktığını sözlerine ekledi.

Sözcü, "Böylesi ticaret ve yatırım işbirliği her iki tarafın kalkınmasını hızlandırdı" dedi.

Çin-AB işbirliğinin güçlü halk desteğine, kapsamlı ortak çıkarlara ve benzer stratejik ihtiyaçlara derinden dayandığını kaydeden Mao, bu tür bir işbirliğinin büyük bir dayanıklılığa ve potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Mao, "Çin, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinde daha fazla ilerleme için ortaklaşa çalışmak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla Avrupa ile birlikte çalışmaya hazır" diye konuştu.