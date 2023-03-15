Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin ve Asean Ülkeleri, Güney Çin Denizi'nde İşbirliği Yapmak Üzere Anlaştı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde denizcilik alanında tatbiki işbirliği projelerini hayata geçirme ve bölgede barış ve istikrarı ortaklaşa destekleme...

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde denizcilik alanında tatbiki işbirliği projelerini hayata geçirme ve bölgede barış ve istikrarı ortaklaşa destekleme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Wang bu açıklamayı Salı günü, Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun (DOC) uygulanmasına ilişkin Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenen 38. ASEAN-Çin Ortak Çalışma Grubu toplantısı sonrasında yaptı.

Sözcü toplantıda, Çin ve ASEAN ülkelerinin, Güney Çin Denizi'ndeki Davranış Kuralları (COC) metni üzerinde istişareyi sürdürdüklerini, ayrıca DOC ve denizcilik alanında tatbiki işbirliğinin uygulanması konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Wang, "Taraflar, denizcilik alanında bilimsel araştırma, çevre koruma ile denizde arama ve kurtarma operasyonları gibi alanlarda çok sayıda tatbiki işbirliği projesi yürütmek, ayrıca diyalog ve iletişimi artırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı birlikte korumak konusunda uzlaştı" dedi.

Sözcü ayrıca, tarafların bu yılki çalışma planı üzerinde anlaşmaya vardığını, bu çerçevede yıl içinde DOC'un Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Yetkililer Toplantısı ve DOC Ortak Çalışma Grubu toplantısının birden fazla turunun düzenlenmesi ve COC'la ilgili istişarelerde daha fazla ilerleme sağlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını sözlerine ekledi.