Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Tek Çin İlkesi Temelinde Tüm Ülkelerle Dostane İlişkiler Geliştirmeye Hazır

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in, Honduras dahil tüm ülkelerle tek Çin ilkesi temelinde dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in, Honduras dahil tüm ülkelerle tek Çin ilkesi temelinde dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Basında çıkan haberlere göre, Honduras Devlet Başkanı, Çin ile resmi olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Wang, Çarşamba günkü günlük haber brifinginde konuyla ilgili ilgili bir soruya cevaben, "Honduras tarafının açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Wang, 181 ülkenin Çin ile tek Çin ilkesi temelinde diplomatik ilişki kurmasının, tarihin akışına ve zamanımıza uygun doğru bir seçim olduğunu tam olarak gösterdiğini sözlerine ekledi.

Wang, "Çin, Honduras dahil tüm ülkelerle tek Çin ilkesi temelinde dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmeye hazırdır" dedi.