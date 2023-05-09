Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Orta Asya Zirvesi Milat Niteliğinde Olacak

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaklaşmakta olan Çin-Orta Asya Zirvesi'nin, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir milat olacağını belirtti.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaklaşmakta olan Çin- Orta Asya Zirvesi'nin, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir milat olacağını belirtti.

Wang, Pazartesi günü düzenlediği günlük basın toplantısında 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yapılacak zirveyle ilgi bilgi verdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in başkanlık edeceği zirveye, Çin'in daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.

Zirvenin, Çin'in bu yıl ev sahipliği yapacağı ilk büyük diplomatik etkinlik ve aynı zamanda 31 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana altı ülke liderinin fiili olarak katılacağı ilk zirve olacağına dikkat çeken Wang, etkinliğin Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

Zirvede Cumhurbaşkanı Xi'nin önemli bir konuşma yapacağını söyleyen sözcü, liderlerin Çin-Orta Asya ilişkilerinin gelişimini gözden geçireceklerini ifade etti. Wang ayrıca Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında bir mekanizma oluşturulması, çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak ilgi alanlarına giren önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Wang, liderlerin önemli siyasi belgelere de imza atacakları bilgisini paylaştı.

Sözcü, "Zirvede bütün tarafların ortak çabalarıyla Çin-Orta Asya ilişkilerine yönelik yeni bir yol haritası çizilerek yeni bir işbirliği döneminin başlatılacağına inanıyoruz" dedi.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin daveti üzerine 16-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Xi'nin dört ülke lideriyle ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen Wang, Çin'in ziyaretin başarılı geçmesini sağlamak üzere bütün taraflarla beraber titizlikle hazırlandığını ifade etti.

Çin ve Orta Asya ülkelerinin birbirleriyle dost komşular ve kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu söyleyen Wang, iki tarafın ilişkileri geliştirmede karşılıklı saygı, komşuluk, dostluk, karşılıklı yardım ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine her zaman uyduğunu belirtti.

Sözcü, iki tarafın da karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, tatbiki işbirliğini geliştirmek ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek suretiyle iyi birer komşu, dost, ortak ve kardeş haline geldiğini vurguladı.

Wang, "Çin her alanda işbirliğini daha da genişletmek, ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşımak, ayrıca bölge ve dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına katkıda bulunmak için söz konusu ziyaretleri fırsat olarak değerlendirerek Orta Asya ülkeleriyle çalışmaya hazırdır" dedi.