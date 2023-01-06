Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Kovid Bilgisi ve Verisini Açıkça Paylaşıyor

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile daima yakın iletişimi sürdürdüğünü ve salgınla ilgili bilgi ve verileri yasalara uygun, zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaştığını söyledi.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile daima yakın iletişimi sürdürdüğünü ve salgınla ilgili bilgi ve verileri yasalara uygun, zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaştığını söyledi.

Sözcü Mao, bu açıklamayı günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken yaptı ve Çin'in Kovid ile mücadele politikasında yaptığı düzenlemeyle birlikte Çin tarafının DSÖ ile teknik değişimleri ve diğer faaliyetleri yürütmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çin, Kovid başladığından beri bilgileri ve verileri uluslararası toplumla açık ve şeffaf bir şekilde paylaştı. Mao, Çin'in ilk fırsatta virüsün gen dizilimini paylaşarak dünya çapındaki ülkelerde ilaç ve aşı araştırma ve geliştirmeye önemli katkı sağladığını söyledi.

Mao, Çin'in yıllardır DSÖ ile yakın işbirliği yürüttüğünü ve DSÖ'nün genel merkezi, Batı Pasifik Bölge Ofisi ve Çin Temsilciliği ile üç düzeyde yakın iletişim için kanalları açık tuttuğunu söyledi.

Mao, ilk verilerin, Kovid'in ilk bildirilmesinden bu yana iki tarafın Kovid'in kontrol altına alınması, tedavisi, aşı araştırma ve geliştirme ve köken takibi konularında 60'tan fazla teknik görüşme yaptığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Sözcü, yakın zamanda Kovid müdahale önlemlerinde düzenlemeler yaptıktan sonra Çin'in, DSÖ ile birkaç teknik toplantı düzenlediğini söyledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), 9 Aralık 2022'de Çin'deki DSÖ Temsilciliği ile özel bir toplantı düzenledi ve bu toplantı sırasında NHC, DSÖ'yü hastalığın Çin'de kontrol altına alınması ve tedavisi hakkında bilgilendirdi.

Çin ve DSÖ, 30 Aralık 2022'de Kovid-19 ile ilgili başka bir teknik toplantı düzenledi. İki taraf mevcut Kovid durumu, klinik tedavi, aşılama ve diğer teknik konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çinli uzmanlar, politika iyileştirmesinin arka planını ve temelini ayrıntılı olarak paylaştı ve Çin'deki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir güncelleme sağladı.

Çin, 3 Ocak 2023'te DSÖ'nün daveti üzerine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden uzmanlar, Çin'deki son gelişmeler ve Kovid varyantları hakkında kapsamlı bir güncelleme sundukları SARS-CoV-2 Virüsünün Evrimi ile ilgili DSÖ Teknik Danışma Grubu toplantısına gönderdi.

DSÖ, 5 Ocak 2023'te üye ülkelere bir brifing verdi. Çin, ilgili uzmanlardan DSÖ'yü Çin'deki salgının kontrol altına alınması konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirecekleri ve diğer tarafları ilgilendiren teknik konulara yanıt verecekleri toplantıya katılmalarını istemişti.

Mao, tüm bunların yanı sıra son zamanlarda Çin'in ilgili departmanlarının Çin'deki Kovid vakalarından alınan virüsün genom verilerini Küresel Kuş Gribi Verilerini Paylaşma Girişimi (GISAID) aracılığıyla paylaştığını da sözlerine ekledi.

Mao, DSÖ'nün Çin ile DSÖ arasındaki teknik toplantıların sorunsuz geçtiğini ve olumlu sonuçlar verdiğini birçok kez vurguladığını söyledi. Çin'in paylaştığı bilgi ve veriler, tüm ülkelerden bilim insanlarının virüsün evrimi hakkında bilgi edinmesine yardımcı oldu ve küresel bilim camiasının Çin'in Kovid ile mücadelesine olan güvenini güçlendirdi.

Şu an Çin'in Kovid durumu kontrol altında. Çin, Kovid müdahale politikasını ayarlarken, DSÖ ile teknik alışverişler de dahil olmak üzere faaliyetler yürütmeye devam edecek. Mao, DSÖ Sekreterliği'nin bilime dayalı, nesnel ve adil bir pozisyon alması ve pandeminin küresel olarak ele alınmasında olumlu bir rol oynamasının umulduğunu da sözlerine ekledi.