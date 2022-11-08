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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, İngiltere'yi Tek Çin İlkesine Uymaya Çağırdı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, İngiltere'yi Tek Çin İlkesine Uymaya Çağırdı

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı bir İngiliz bakanın Taiwan'ı ziyaret etme planlarına dair yaptığı açıklamada İngiltere'yi tek Çin ilkesine uymaya ve Taiwan ile her türlü resmi teması durdurmaya çağırdı.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı bir İngiliz bakanın Taiwan'ı ziyaret etme planlarına dair yaptığı açıklamada İngiltere'yi tek Çin ilkesine uymaya ve Taiwan ile her türlü resmi teması durdurmaya çağırdı.

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin'in Taiwan sorununa dair ilkeli duruşunu birçok kez yinelediğini söyledi.

Dünyada sadece tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Zhao, Çin'in kendisiyle diplomatik bağları olan ülkeler ile Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi temasa kesinlikle karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Zhao, tek Çin ilkesinin Çin ile İngiltere arasındaki diplomatik bağların gelişmesinin siyasi temeli olduğunu kaydetti.

Sözcü, "İngiltere'yi Çin'in egemenliğine ciddi bir şekilde saygı duymaya, tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, Taiwan ile herhangi bir resmi temasa girmemeye ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyaller göndermeye son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Zhao, "Taiwan yetkilileri, dış güçlerle işbirliği yaparak bağımsızlık arama girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğuna da dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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