Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in İnsanları ve Yaşamlarını Öncelemeye Bağlılığı Değişmedi

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamayla Çin'in Kovid politikasında yaptığı ayarlamalara ilişkin iddiaları reddetti. Wang, Çin'in insanları ve hayatlarını öncelemeye bağlılığının değişmediğini ve söz konusu kötü niyetli söylemlerin Çin'i itibarsızlaştırma amacı taşıdığını söyledi.

Wang, günlük basın bilgilendirme toplantısında, "Kovid başladığından bu yana Çin her zaman insanları ve yaşamlarını her şeyin üzerinde tutmuştur. İnsanların yaşamlarını ve sağlıklarını korumak için en iyi şekilde gayret gösterdik ve kaynaklarımızı her bir hastanın tedavisine ayırdık" diye konuştu.

Wang, son üç yıldır Çin'in etkin şekilde beş küresel Kovid dalgasına karşı mücadele verdiğini ve diğer varyantlara göre daha patojenik olan ilk virüs ve Delta varyantının neden olduğu yaygın enfeksiyonlardan kaçındığını dile getirdi.

Wang, Çin'in ağır vaka ve ölüm sayılarını büyük ölçüde azaltarak aşı ve ilaçların Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve tıbbi malzeme ve diğer kaynakların hazırlanmasına değerli zaman kazandırdığını söyledi.

Sözcü, pandemiye rağmen Çin'deki ortalama beklenen yaşam süresinin 77,3 yıldan 78,2 yıla çıktığını belirtti.

Wang, Kovid-19'la mücadelede Çin'in, Kovid müdahalesini etkin şekilde ekonomik ve toplumsal kalkınma ile koordine ettiğini ve gelişen durumlar karşısında müdahale politikasını en iyi duruma getirdiğini kaydetti.

Wang, Omicron'un daha az patojenik ve ölümcül olması ve Çin'in tedavi, test ve aşı kapasitesinin sürekli olarak artmasıyla Çin'in, Kovid-19 bulaşıcı hastalığı yönetimini A Sınıfı'ndan B Sınıfı'na indirdiğini ve müdahale odağını enfeksiyonun kökünün kazınmasından sağlık bakımı ve ağır vakaların önlenmesine kaydırdığını ifade etti. Wang, "Bu değişim, bilimsel, zamanında ve gereklidir" diye konuştu.

Wang, müdahale önlemleri en iyi duruma getirilirken Çin'in ilgili departmanlarının aktif şekilde çalışarak tıbbi kaynakları güçlendirdiğini, çok katmanlı ve kategori temelli bir tanı ve tedavi sistemi kurduğunu ve ilaçların üretim kapasitesi ve tedarikini artırdığını vurguladı.

Wang, Çin'in altta yatan tıbbi durumları olan yaşlılar, gebe ve loğusa kadınlar, çocuklar ve diğer kilit önemdeki grupların korunmasına yönelik mümkün olan en fazla kaynağı seferber ettiğini ve ağır vaka ve ölümleri azaltmak için her türlü çabayı gösterdiğini sözlerine ekledi.

"Son üç yılda Kovid müdahalesini gelişen durumlara adapte ederken değişmeden kalan tek şey, bizim insanları ve yaşamlarını öncelemeye olan bağlılığımızdır" diyen Wang, bu bağlılık ve Çin halkının birbiriyle uyumlu çabaları sayesinde Kovid'e karşı zaferin erken bir tarihte geleceğinden emin olduğunu söyledi.