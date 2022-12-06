Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in Dış Politikası Dünya Barışı ve Ortak Kalkınmayı Savunuyor

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in dış politikasının, dünya barışını ve ortak kalkınmayı savunmak olduğunu yineledi.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in dış politikasının, dünya barışını ve ortak kalkınmayı savunmak olduğunu yineledi.

Mao, açıklamayı olağan basın toplantısında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde, Çin'in yükselişinin Beijing'i izole etmeyi veya işbirliğini frenlemeyi gerektirmediği ve yeni bir Soğuk Savaş'ın doğuşunun yaklaştığı görüşüne katılmadığı yönündeki görüşleriyle ilgili soru üzerine yaptı.

Çin'in dış politikasının dünya barışını ve ortak kalkınmayı savunmak olduğunun altını çizen Mao, ülkesinin dünya ülkeleriyle dostça işbirliği yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Mao, "Gerçekler, Çin'in kalkınmasının, barışın sağlanmasında dünyanın gücüne katkıda bulunduğunu gösterdi. Küresel kalkınma için enerji veriyor ve fırsatlar yaratıyor" dedi.

Çin'in izole edilmesi ve onunla işbirliğinin engellenmesinin kimsenin çıkarına olmadığını belirten Mao, günümüzde ve çağımızda ekonomik küreselleşme istikametinin geri döndürülemez bir trend olduğunu ve dünyanın daha fazla kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sözcü, Çin'in dünya ekonomisi ve uluslararası sisteme tam olarak entegre olduğunu, ayrıca dünyanın karşılıklı dışlanma ve bölünme günlerine geri dönmeyeceğini vurguladı.

Hiçbir ülkenin kapalı kapılar ardında başarılı olmasının mümkün olmadığını söyleyen Mao, sanayi ve tedarik zincirlerinde ayrışma ve kesinti için baskı yapmanın, ayrıca "yüksek çitlerle çevrili küçük bahçeler" inşa etmeye çalışmanın kimseye fayda sağlamayacağını, sonunda geri tepebileceğini ifade etti.

Mao, "Çin, dünyadan izole şekilde kalkınamaz ve dünyanın da refah için Çin'e ihtiyacı var. Çin dışa açılma politikasını üst düzeyde sürdürmeye ve diğer ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya devam edecek" dedi.