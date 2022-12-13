Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin ile ABD İlişkilerinin Eskiye Dönmesi İçin Çaba Gösterilmeli

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin ve ABD'li yetkililer arasındaki son görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin tekrar rayına oturması için Çin'in iletişim ve işbirliğinin pekiştirilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin ve ABD'li yetkililer arasındaki son görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin tekrar rayına oturması için Çin'in iletişim ve işbirliğinin pekiştirilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, 11-12 Aralık tarihlerinde, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin İşleri Kıdemli Direktörü Laura Rosenberger ile Çin'in başkenti Beijing yakınlarındaki Langfang kentinde görüşmelerde bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, düzenli basın toplantısında görüşmeler hakkında daha fazla bilgi sorulduğunda iki tarafın, Çin ile ABD liderlerinin Endonezya'nın Bali kentinde vardıkları mutabakatın uygulanmasını bir sonraki aşamada ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması ve geliştirilmesi için kılavuz olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, Çin'in her iki tarafı iletişimi güçlendirmeye, her iki tarafın da yararına işbirliğini sürdürmeye ve ikili ilişkileri tekrar rayına oturtmak için farklılıkları düzgün biçimde yönetmeye çağırdığını söyledi.

Sözcü, Çin'in sıfır toplamlı Soğuk Savaş zihniyetinin reddedilmesi, ideolojik ve blok çatışmasına karşı çıkılması, ayrışmaya, tedarik zincirlerinin kesilmesine ve teknolojik baskıya son verilmesi çağrısında bulunduğunu da kaydetti.

Wang, Çin'in Taiwan konusunda ABD'den, tek Çin prensibine ve üç Çin-ABD ortak bildirisine uygun davranmak üzere somut adımlar atmasını istediğini belirtti.

Çin'in rekabetten çekinmediğine veya korkmadığına dikkat çektiğini kaydeden Sözcü, ancak, Çin'in, Çin-ABD ilişkisini tanımlamak için rekabet kelimesinin kullanılmasına olduğu kadar ABD'nin rekabet adına Çin'e baskı uygulamasına da karşı çıktığını söyledi.