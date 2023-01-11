Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Ayrımcı Giriş Kısıtlamalarına Kesinlikle Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Salı günü, Çin'in bazı ülkelerin Çin'i hedef alan ayrımcı giriş kısıtlama önlemleri almasına kesinlikle karşı çıktığını ve karşılık olarak önlemler alacağını bildirdi.

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Salı günü, Çin'in bazı ülkelerin Çin'i hedef alan ayrımcı giriş kısıtlama önlemleri almasına kesinlikle karşı çıktığını ve karşılık olarak önlemler alacağını bildirdi.

Sözcü Wang, günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Çin'in Kovid-19'u, B Sınıfı bulaşıcı hastalıklara karşı önlemlerle yönetme kararını açıklamasından ve sınır ötesi seyahat konusunda geçici önlemleri benimsemesinden bu yana birçok ülkenin memnuniyetini ifade ettiğini, ancak birkaç ülkenin Çin'den gelen yolcuları hedef alan giriş kısıtlama önlemlerini duyurduğunu kaydetti.

Wang, "Son derece içtenlikle Çin tarafı, ilgili ülkelerle gerçeklere dayalı bir iletişim kurdu ve bilime dayalı ve makul Kovid önlemlerini iyileştirmemiz ve Çin'in mevcut Kovid durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi" dedi.

Sözcü Wang, maalesef bir avuç ülkenin bilimi, gerçekleri ve fiili salgın durumunu hiçe sayarak Çin'i hedef alan ayrımcı giriş kısıtlama önlemleri almakta ısrar ettiğini vurguladı.

Wang, "İlgili ülkeleri bir kez daha Kovid'e müdahale önlemlerinin gerçeklere dayalı, bilime dayalı ve orantılı olduğundan emin olmaya çağırıyoruz" dedi ve Kovid müdahalesinin siyasi manipülasyon için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, Kovid müdahalesinin ayrımcı olmaması gerektiğinin ve normal sınır ötesi seyahati ve halklar arası alışverişi ve işbirliğini etkilememesi gerektiğinin de altını çizdi.