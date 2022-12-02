Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'yi İki Büyük Ülkenin İyi Geçinmesi İçin Doğru Yolu Tesis Etmeye Çağırıyor

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD tarafının Çin'i karalamaya ve saldırmaya son vermesi, Çin ile aynı yönde çalışması ve iki ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu tesis etmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD tarafının Çin'i karalamaya ve saldırmaya son vermesi, Çin ile aynı yönde çalışması ve iki ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu tesis etmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Zhao, bu açıklamayı düzenli basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in NATO'nun Çarşamba günkü dışişleri bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yanıt olarak yaptı.

Zhao, ABD tarafının yorumlarının gerçeklere dayanmadığını ve yerleşik Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargılarını yansıttığını söyledi.

Baskıcı diplomasinin kaynağı ve uzmanının Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyleyen Zhao, kuvvet kullanma tehdidinden siyasi izolasyona, ekonomik yaptırımlardan teknolojik ablukaya ABD'nin amacına ulaşmak için hiçbir şeyden vazgeçmediğini ve ABD'nin zorlayıcı diplomasisine ilişkin ders kitaplarında pek çok vaka olduğunu kaydetti.

ABD'nin dezenformasyon yayma konusunda da uzun bir sicili olduğunu ifade eden Zhao, Soğuk Savaş döneminde propaganda amacıyla haber medyasına rüşvet veren ve manipüle eden Alaycı Kuş Operasyonu'ndan, beyaz toz dolu bir ilaç şişesine ve bu yüzyılın başlarında Irak ve Suriye'de savaş başlatmak için kanıt olarak gösterilen "Beyaz Baretliler"in sahnelenmiş bir videosuna ve sonrasında Çin'in Xinjiang politikasını karalamak için uydurulan yüzyılın yalanına, dünyanın ABD'nin nasıl sahte deliller uydurduğunu ve dezenformasyon yaydığını gördüğünü söyledi.

"Dünyanın dört bir yanında sorun çıkarmak için kötü amaçlı güç kullanımına başvuran Amerika Birleşik Devletleri'dir" diyen Zhao, ABD askeri harcamalarının dünyada birinci sırada olduğunu ve söz konusu harcamaların sonraki dokuz ülkenin toplamından daha fazla olduğunu belirterek, ABD'nin yaklaşık 250 yıllık tarihi boyunca sadece 16 yıl savaş halinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Sözcü, "ABD 800'den fazla yurtdışı askeri üs işletiyor. Askeri operasyonları Irak, Afganistan ve Libya gibi ülkelerde sayısız insani trajedilere yol açtı. ABD savaş uçakları ve askeri gemileri dünya genelinde güç gösterisinde bulunuyor. Uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı kimin baltaladığı son derecek açık" dedi.

Çin'in asla baskı ve dezenformasyona girişmediğini kaydeden Zhao, Çin'in bağımsız ve barışçıl dış siyasete bağlı olduğunu yineledi.

Zhao, "ABD'nin Çin'e yönelik karalama ve saldırılarına son vermesi gerekiyor. Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı olması için her iki tarafın da çaba göstermesini gerekiyor. ABD'nin, devlet başkanlarımızın ulaştığı önemli mutabakatları hayata geçirmek ve iki büyük ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu tesis etmek için bizimle aynı yönde çalışacağını umuyoruz" diye ekledi.