Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Abd İlişkilerini Rayına Oturtmak İçin Samimiyet Şart

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD tarafının, Çin-ABD ilişkilerinin rayına oturmasını sağlayacak somut adımlar atmak konusunda samimi olup Çin ile birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD tarafının, Çin-ABD ilişkilerinin rayına oturmasını sağlayacak somut adımlar atmak konusunda samimi olup Çin ile birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Basında çıkan haberlere göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin liderleri arasında gelecek haftalarda bir telefon görüşmesinin yapılmasının beklendiğini söylemişti.

Wang, Salı günkü günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, "Çin ve ABD gerekli iletişimi sürdürmektedir" dedi.

Çin'in, iletişimin değer ve öneminin, karşılıklı anlayışın artırılması ve farklılıkların yönetilmesinde yattığına inandığını belirten Wang, iletişimin laf olsun diye yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Wang, "ABD tarafı, Çin-ABD ilişkilerinin rayına oturmasına yardım edecek somut adımlar atmak için samimi olup Çin ile birlikte çalışmalı" dedi.