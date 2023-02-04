Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Blinken'in Çin Ziyaretinin Ertelenmesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e yapacağı ziyaretin ertelendiğine yönelik ABD'den yapılan duyuru hakkında açıklamalarda bulundu.

Haberlerde yer alan bilgilere göre kıdemli ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Cuma günü, Çin'in insansız bir hava aracının ABD'nin hava sahasına girmesi yüzünden Blinken'in, Çin'e yapacağı geziyi ertelemeye karar verdiği söyledi.

Sözcü yazılı açıklamada insansız hava aracının mücbir sebeplerden ABD hava sahasına kasıtsız olarak girmesi konusunda, Çin tarafının bunu teyit ederek ABD tarafına ilettiğini dile getirdi.

Söz konusu aracın, özellikle meteorolojik amaçlara yönelik bir sivil araştırma hava aracı olduğunu hatırlatan sözcü, sınırlı yönlendirme kabiliyeti olan hava aracının, batı rüzgarlarının etkisiyle, planlanan yolundan çok fazla uzaklaştığını dile getirdi.

Sözcü, "Bu tamamen mücbir sebeplere bağlı beklenmedik bir durumdur ve olaylar son derece nettir" diye konuştu.

Çin'in her zaman uluslararası hukuka tam bağlılık gösterdiğini ve tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu kaydeden sözcü, Çin'in herhangi bir egemen ülkenin topraklarını ya da hava sahasını ihlal etme niyeti taşımadığını ve hiçbir zaman ihlal etmediğini vurguladı.

Sözcü, "ABD'deki bazı politikacılar ve medya kuruluşları olayı büyüterek Çin'e saldırmaya ve çamur atmaya çalışmaktadır. Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.

Çin ve ABD devlet başkanlarının Bali'deki görüşmede vardıkları önemli ortak mutabakatın içinde her seviyede irtibat ve iletişimin sürdürülmesinin olduğunu hatırlatan sözcü, her iki taraftaki diplomatik ekiplerin görevlerinden birinin, ikili ilişkileri uygun şekilde yönetmek, bilhassa da birtakım beklenmedik durumları soğukkanlı ve ihtiyatlı şekilde yönetmek olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, "Aslında tarafların hiçbiri, böyle bir ziyaretin olacağını ilan etmemişti. Son duyuruyu yapmak ABD'nin bir meselesidir ve buna saygı duyuyoruz" diye konuştu.