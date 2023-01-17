Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD ve Japonya'yı, Çin'i Baskı Altına Alma Arayışından Vazgeçmeye Çağırdı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü ABD ve Japonya'yı Çin'i çevreleme ve bastırma saplantılarından vazgeçmeye, askeri yığınaklarını tehlikeli bir şekilde artırmayı ve dünyada kaos yaymayı bırakmaya çağırdı.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü ABD ve Japonya'yı Çin'i çevreleme ve bastırma saplantılarından vazgeçmeye, askeri yığınaklarını tehlikeli bir şekilde artırmayı ve dünyada kaos yaymayı bırakmaya çağırdı.

Bu açıklama, ABD ve Japon liderlerin, Hint-Pasifik bölgesinin, Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzenle tutarsız eylemleri de dahil olmak üzere artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu iddia eden yakın tarihli ortak açıklamalarının ardından geldi. Liderler ABD-Japonya ittifakını güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladı.

Sözcü Wang Wenbin basına verdiği günlük demeçte, "Japonya ve ABD tarafından Çin'in imajını lekelemek, Çin'in içişlerine müdahale etmek ve Çin'in gelişimini bastırmak için ortaklaşa kullanılan çirkin taktikler tehlike ve ikiyüzlülükle doludur" dedi.

Wang, Japonya'nın eylemlerinin insanların Japonya'nın savaş sonrası barışçıl gelişmeden uzaklaşıp uzaklaşmadığını merak etmesine ve tarihin tekerrür etmesi tehlikesinden korkmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Wang, "Japonya'ya mesajımız şudur ki, Asya-Pasifik'in güvenlik ve istikrarını tehlikeye ve riske atmak isteyenler bölge ülkeleri tarafından reddedilecek ve geri püskürtüleceklerdir" dedi.

Wang, ABD'nin sözde "kurallara dayalı düzen" vaazı verdiğini, ancak asıl ABD'nin uluslararası kurallar ve düzeni baltalama konusunda rakipsiz olduğunu belirterek, ABD'nin diğer ülkelere yönelik haksız işgalleri, keyfi tek taraflı yaptırımları ve Asya-Pasifik'te savaş gemileri ve askeri uçaklar konuşlandırarak güç gösterisinde bulunma gibi uygulamalarına atıfta bulundu.

Wang, "Çin'in, Çin'e özgü sosyalizm yoluna sıkı sıkıya bağlı kalacağı belirtilmelidir. Hiçbir ülke veya güç Çin'in gelişimini engelleyemez. Egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı kararlılıkla savunmak için gerekeni yapacağız" dedi.

Yakın tarihli ABD-Japonya Güvenlik Danışma Komitesi'nin ("2+2") ardından yayınlanan ortak açıklamaya yanıt olarak Wang, bunun sözde "Çin'den nükleer tehdidi" yayarak ve abartarak askeri yığınağı meşrulaştırmayı amaçlayan manipüle edilmiş ve yanıltıcı anlatılar içerdiğini söyledi.

Wang, "Nükleer kapasitemizi her zaman ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum seviyede tuttuk. Herhangi bir ülke için, Çin'e karşı nükleer silah kullanmadıkları sürece, Çin'in nükleer silahları tarafından tehdit edilmekten endişe etmeleri için hiçbir neden yok. Bu, bir ülkenin sağlayabileceği en anlamlı şeffaflık" dedi.

Wang, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinde uluslararası toplumun teyakkuzunu gerektiren asıl şeyin ABD ve Japonya'daki olumsuz gelişmeler olduğunu söyledi. Wang, ABD'nin düşük verimli nükleer silahlar geliştirerek nükleer silah kullanma eşiğini düşürdüğünü, Japonya'nın ise ABD'nin "nükleer şemsiyesi" altında rahatça oturduğunu ve hatta ABD'nin nükleer silahları ilk kullanım politikasından vazgeçmesini sağlamaya yönelik çabalara karşı çıktığını ve engel olduğunu belirtti.

Wang, "ABD ve Japonya'yı Soğuk Savaş zihniyetini ve blok çatışmasını terk etmeye, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmeye ve bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı korumadaki rollerini artırmaya çağırıyoruz" diye konuştu.