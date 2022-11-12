Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, 'Taiwan'ın Bağımsızlığını' Desteklemeye Son Vermeli

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in, ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan'la resmi alışverişleri ve askeri ilişkileri durdurmaya, Taiwan'a silah satışına...

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in, ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan'la resmi alışverişleri ve askeri ilişkileri durdurmaya, Taiwan'a silah satışına son vermeye ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe yönündeki taahhüdünü yerine getirmek üzere somut adımlar atmaya çağırdığını söyledi.

Sözcü, söz konusu açıklamaları olağan bilgilendirme toplantısı sırasında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, ABD'nin önümüzdeki hafta ABD ve Çin devlet başkanları arasında gerçekleştirilecek toplantının sonuçları hakkında Taiwan'a bilgi vereceği şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine yaptı.

Zhao, dünyada tek bir Çin'in bulunduğunu ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerilimin, Taiwan yetkililerinin, ABD desteğine güvenerek sık sık bağımsızlık arama girişimlerinden kaynakladığını hatırlatan Zhao, ABD'deki bazı kişilerin, "Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmak" istediğini ve bu tür eylemlerin Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltaladığını dile getirdi.

ABD ile Taiwan arasındaki resmi alışverişlerin, ABD'nin Taiwan'la sadece resmi olmayan ilişkilerde bulunmaya yönelik taahhütlerini ihlal ettiğini vurgulayan Zhao, iki devlet başkanı arasındaki toplantı konusunda ABD'nin Taiwan'ı sözde bilgilendirmesinin, tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki imzalanan üç ortak bildiriyi ağır şekilde ihlal ettiğini sözlerine ekledi. Zhao, "Çin, buna güçlü şekilde karşı çıkmaktadır" dedi.

ABD'nin tek taraflı olarak çıkardığı sözde "Taiwan İlişkileri Yasası"nın, Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin ilkelerine ve uluslararası ilişkileri düzenleyen ortak bildiriler ve temel normlara aykırı olduğuna işaret eden Zhao, Çin'in başlangıçtan itibaren buna karşı olduğu ifade etti.

ABD'nin, kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerine çıkarmak şöyle dursun Çin'in içişlerine müdahale etmeye hiçbir hakkı olmadığına dikkat çeken Zhao, Taiwan sorunu konusunda ABD'nin sözde "Taiwan İlişkileri Yasası"na değil tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Zhao, Çin'in ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan'la resmi alışverişleri ve askeri ilişkileri durdurmaya, Taiwan'a silah satışlarına son vermeye, "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe yönündeki taahhüdünü yerine getirmek üzere somut adımlar atmaya ve Çin-ABD ilişkilerini tehlikeye atmamaya çağırdığını söyledi.