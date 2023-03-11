Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Suriye'de Yasadışı İşgale ve Yağmaya Son Vermeli

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'ye birliklerinin Suriye'deki yasadışı işgal ve yağma eylemlerine derhal son vermesi ve yasadışı tek taraflı yaptırımları kaldırması çağrısında bulunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'ye birliklerinin Suriye'deki yasadışı işgal ve yağma eylemlerine derhal son vermesi ve yasadışı tek taraflı yaptırımları kaldırması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Mao söz konusu açıklamayı Cuma günü olağan bilgilendirme toplantısı sırasında ABD Temsilciler Meclisi'nin bu hafta Suriye'den birliklerin çekilmesine yönelik bir yasa tasarısını reddetmesi hakkındaki bir soruyu yanıtlarken yaptı.

Mao, ABD'nin Suriye krizine yasadışı müdahalesinin başladığı günden bu yana ABD'nin Suriye'deki askeri operasyonlarının çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine ve ağır insani felaketlere yol açtığını söyledi.

Sözcü, ABD'nin ayrım gözetmeyen ve savaş suçu sayılabilecek saldırıları nedeniyle Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından birçok kez eleştirildiğini hatırlattı.

Suriye krizinin 13. yılına girdiğini kaydeden Mao, en az 350.000 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 milyon kişinin insani yardıma acil muhtaç durumda olduğunu belirtti.

Mao, "Buna karşın ABD, geri çekilmenin 'erken' olduğu konusunda ısrar ediyor ve Suriye'deki yasadışı askeri mevcudiyetini sonlandırma yönünde herhangi bir eğilim göstermiyor" diye konuştu.

Mao, "ABD'yi diğer ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, birliklerinin Suriye'deki yasadışı işgal ve yağma eylemlerinin derhal son verilmesine, yasadışı tek taraflı yaptırımları kaldırmaya, insani felaketler yaratmaktan ve var olanları şiddetlendirmekten vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.