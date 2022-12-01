Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Nükleer Silahsızlanma İçin Tam ve Kusursuz Koşullar Yaratmalı

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam ve kusursuz nükleer silahsızlanma nihai hedefine ulaşmaya yönelik koşullar yaratması için öncelikle nükleer politikası üzerinde ciddi bir...

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam ve kusursuz nükleer silahsızlanma nihai hedefine ulaşmaya yönelik koşullar yaratması için öncelikle nükleer politikası üzerinde ciddi bir şekilde düşünmesi ve nükleer silahsızlanmadaki özel, birincil sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Zhao, bu açıklamayı düzenli olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ve Çin'in nükleer cephaneliğinin 2035 yılına kadar üç kat artacağı iddiasının yer aldığı rapora ilişkin sorulara verdiği yanıtta dile getirdi.

Zhao, Amerika Birleşik Devletleri'nin, son yıllarda nükleer cephaneliğini genişletmek ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye bahane olarak "Çin tehdidi" anlatısının çeşitli türlerine ilişkin abartılı iddialarda bulunduğunu ifade etti.

Sözcü, "Dünya bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin başvurduğu bir taktik olduğunu iyi biliyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in nükleer politikasının tutarlı ve açık olduğunu, savunmaya yönelik nükleer strateji izlediğini ve nükleer silahı ilk kullanan olmama politikasına bağlı kaldığını söyledi. Çin'in nükleer yetenekler geliştirmede azami itidal gösterdiğini ve bu kabiliyetleri ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum seviyede tuttuğunu belirten Zhao, "Çin asla herhangi bir silahlanma yarışının parçası değildir" diye ekledi.

ABD'nin dünyadaki en büyük nükleer cephaneliğe sahip olduğuna dikkat çeken Zhao, ABD tarafının son yıllarda "nükleer üçlemesini" geliştirmeye ve ulusal güvenlik politikalarında nükleer silahların rolünü güçlendirmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Zhao Lijian, ABD'nin bugüne kadar nükleer silahların ilk kullanımına dayalı bir nükleer caydırıcılık politikasına bağlı kaldığını ve belirli ülkelere karşı açıkça nükleer caydırıcılık stratejileri geliştirdiğini söyledi.

Sözcü, ABD'nin ayrıca İngiltere ve Avustralya ile Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) hedef ve amaçlarını ihlal ederek nükleer denizaltı işbirliğine girdiğine dikkat çekti.

Zhao, ABD tarafını Soğuk Savaş zihniyetini ve hegemonyacı mantığı terk etmeye, küresel stratejik istikrarı bozmaya son vermeye, tam ve kapsamlı nükleer silahsızlanma nihai hedefine ulaşmaya yönelik koşullar yaratmak için nükleer cephaneliğinde önemli miktarda ve devamlı kesintiler yapmaya çağırdı.