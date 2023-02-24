Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Dünya Barışı ve İstikrarına Yönelik Oynadığı Yıkıcı Rol Gerçekten Endişe Verici

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD hegemonyası ve saldırganlığı devam ettiği sürece dünyanın geri kalanının hak ettiği barışa kavuşamayacağını belirtti.

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD hegemonyası ve saldırganlığı devam ettiği sürece dünyanın geri kalanının hak ettiği barışa kavuşamayacağını belirtti.

Wang açıklamayı, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Çin ve Rusya'nın ortak bir vizyon paylaşmalarından endişe duydukları yönündeki sözlerine ilişkin soru üzerine yaptı.

Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin, herhangi bir üçüncü tarafa karşı müttefiklik kurma, cepheleşme ya da üçüncü bir tarafı hedef alma anlamına gelecek bir yapı üzerine inşa edilmediğinin altını çizen Wang, bunun dünya barışı ve istikrarı için olumlu bir unsur olduğunu ve endişe nedeni olmaması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, "Asıl endişe verici olan, ABD'nin dünya barışı ve istikrarına yönelik oynadığı yıkıcı roldür" dedi.

ABD'nin 240 küsur yıllık tarihi boyunca sadece 16 yıl savaş halinde olmadığını ve 2. Dünya Savaşı sonrası silahlı çatışmaların yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu olduğunu belirten Wang, ABD'nin dünyadaki 1 numaralı savaş çığırtkanı olduğuna işaret etti.

Biden yönetiminin, Çin'in Rusya'ya silah tedarik edebileceğine yönelik bir istihbarat paylaşacağına ilişkin haberle ilgili soru üzerine Wang, ABD'nin bahsettiği "istihbaratın" büyük olasılıkla beyhude bir çaba olduğunu ve Çin'i karalamak için yapıldığını söyledi.

Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Çin'in diyalog ve barıştan yana olduğunu ve barış görüşmelerini kendi yöntemleriyle desteklediğini kaydeden Wang, ayrıca ülkesinin gerginliklerin yatıştırılması ve krizin hafifletilmesinde sorumlu ve yapıcı bir rol oynadığına işaret etti.

Ukrayna'daki savaşın en büyük silah kaynağı olarak ABD'nin, Çin'in Rusya'ya silah sağlayabileceği yalanıyla Çin'i karalamasının, Ukrayna krizinin siyasi çözüm sürecini aksatmakla kalmayıp, Çin-ABD ilişkilerine de daha fazla zarar vereceğini söyledi.

"ABD'den Çin'i karalamayı ve kendi suçunu Çin'in üzerine atmayı bırakmasını, ayrıca ateşe körükle gidip savaşı daha da kızıştırmaya son vermesini istiyoruz" diyen Wang, krizi çözme amacıyla diplomatik müzakereleri desteklemek üzere ABD tarafını Çin ve dünyanın geri kalanıyla birlikte işbirliği yapmaya çağırdı.

Sözcü, ABD işe yarar bir istihbarat yayımlamak istiyorsa, Kuzey Akım boru hattındaki patlamanın ardındaki gerçekle ilgili istihbarat yayımlayabileceğini söyledi. Wang, "ABD'nin ortaya çıkan bu olaya ilişkin, kaçamak cevaplar vermek yerine en kısa zamanda ciddi ve sorumlu bir yanıt vermesini umut ediyoruz" diye konuştu.