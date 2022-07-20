Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Çip Endüstrisinde Zorlayıcı Diplomasisi Başarısızlığa Uğrayacak

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin bilim, teknoloji ve ticaret konularını siyasileştirmeye çalıştığını, bunun uluslararası ticaret kurallarını ve küresel piyasayı baltaladığını ve nihayetinde başarısızlığa uğrayacağını söyledi. Güney Kore medyasının Washington'daki adı saklı tutulan kaynaklara dayandırdığı haberlere göre ABD yönetimi, yarı iletkenler sektöründe yaşanan tedarik zinciri sorunlarının üstesinden gelmek için Güney Kore'ye, ABD liderliğindeki "Çip 4" ittifakına katılıp katılmayacağını Ağustos ayı sonuna kadar bildirmesini istedi. Günlük basın toplantısında bu konudaki bir soruyu yanıtlayan Zhao, çok sayıda ülke arasında yüksek seviyede küreselleşme ve sanayide işbirliğinin çip teknolojisinin sürdürülebilir şekilde hızla ilerlemesini sağladığını söyledi. Zhao, küresel çip endüstriyel zinciri ve tedarik zincirinin hem piyasa kurallarının hem de işletmelerin tercihlerinin sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Zhao, öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin defalarca devlet gücünü istismar ettiğini; bilim, teknoloji ve ticareti siyasileştirdiğini; "zorlayıcı diplomasiye" başvururken uluslararası ticaret kurallarını baltalayan ve küresel pazarda bölünmelere yol açan endüstriyel ayrışmayı teşvik etmeye çalıştığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Dünya ekonomisinin derinden bütünleştiği bir dönemde ABD'nin bu türde adımları akıntıya karşı kürek çekmektir. Destek görmemektedir ve nihayetinde başarısızlığa uğrayacaktır" dedi. Zhao sözlerine şöyle sürdürdü: "İlgili tarafların nesnel ve adil tutumlarını sürdüreceklerini, kendi uzun vadeli çıkarlarını ve adil ve hakkaniyetli bir pazar ilkesini göz önünde bulunduracaklarını ve küresel çip sanayi zincirinin ve tedarik zincirinin istikrarını sağlamak için daha fazlasını yapacaklarını umuyoruz."

Xinhua / Güncel